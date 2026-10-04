Sivi lasje: nadloga ali šarm in kako se spopadati z njimi?

"Vse to, kar mi je dano, sem vzljubila. Tudi zato, ker marsikdo opazi in tudi marsikdo reče: O kako imaš pa to lepo," medtem razlaga Vrhovec Andričeva. Včasih jo kdo celo vpraša, če si lase na sivo barva.

"Načeloma je bila vedno v moji glavi slika, da ko bom imela enkrat zadosti sivih las, je to to – konec barvanja. To ni bila neka hitra odločitev, ampak sem nekako vedela," pripoveduje Kavčičeva, sicer oblikovalka maske.

Mirjam Kavčič in Tina Vrhovec Andrič sta ženski iz popolnoma različnih svetov, a z eno skupno lastnostjo: obe si več ne barvata las. Mirjam ima pri svojih 56. letih lase popolnoma sive, Tina pa pri 44. naravne sive pramene.

Zakaj ženskam, ki se odločijo, da si ne bodo več barvale las, nekateri očitajo, da so se zapustile? Moški pa so s sivimi lasmi še bolj šarmantni in privlačni?

Sivenje las je popolnoma naraven proces staranja, ki se mu ne more izogniti nihče, razlaga specialistka dermatovenerologije Eva Rupret Gotiša. "Do sivenja las pride, ko v lasnih mešičkih, iz katerih naši lasje rastejo, pride do primanjkljaja melanina v melanocitih. In potem na tak način naši lasje osivijo in postanejo bele barve," pojasnjuje.

Na sivenje vpliva veliko dejavnikov, najpogostejši je genetika. Vendar ni edina, tu so še kajenje, stres, pomankanje vitamina B12, železa, ter tudi nekatera zdravstvena stanja. "Kot je recimo avtoimunska bolezen vetiligo, kjer telo samo napada melanin in na tak način tudi po koži dobimo bele lise," pravi Rupret Gotiševa. Tudi naši lasje posledično postanejo beli.

V njeni ambulanti se velikokrat oglasijo tudi mladi ljudje, stari med 20 in 30 let, ki iščejo pomoč zaradi sivenja. "Začnejo opažati sive lase in pridejo po pomoč, če poznamo kakšno zdravilo, če lahko na kakšen način upočasnimo sivanje."

A sivi lasje niso bolezen in zanje ni zdravila.

In če še danes v družbi velja stereotip, da so moški bolj šarmantni, ko so sivi, ženske pa da so se zapustile, ker so se prenehale barvati, Mirjam in Tina temu nasprotujeta. "Sivi lasje ne pomenijo, da nisi več vitalen, da nisi aktiven. Siv las – zdaj si pa star in gre vse navzdol. Ni res. Ni to tisto, kar definira tvojo aktivnost, tvojo življensko energijo," poudarja Kavčičeva. Z njo se strinja tudi Vrhovec Andričeva, ki dodaja, da je 'gracioznega sivenja' več tudi na družbenih omrežjih. "Se je to začelo skoraj že malce promovirati."

Sivi lasje so del njune osebnosti, z njimi se počutita ženstveno. "Dejansko se je izkazalo, da vsi tisti, ki so me zelo prepričevali, da ne, so rekli, da je videti dobro," pravi Kavčičeva. "Jaz zagovarjam, to da poskusiš v sebi najti nekaj, vzljubiti to kar imaš, ker je vsak človek lep," pa dodaja Vrhovec Andričeva.

Srebrni prameni niso znak, da je ženska odnehala, zaključijo sogovornice. So znak, da se je odločila sprejeti sebe – tudi leta, ki jih nosi. In lepota? Ta s starostjo ne izgine. Le drugačen obraz dobi.