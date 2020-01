Če bi dale odpoved, bi se odpovedale manjkajočim plačam in regresu

Tik pred šesto uro zjutraj se šivilje, ki še niso dobile niti oktobrske niti novembrske plače, tudi danes odpravijo v službo. Prestrašene, ker ne vedo, kaj jih čaka. A čeprav so upale, da bodo tokrat naletele na odprta vrata podjetja, je bilo vse, kar so dočakale, le kratek sestanek z nedavno imenovanim direktorjem za organizacijo Davidom Šego, ki ga mariborska javnost pozna predvsem kot razvpitega, zdaj že nekdanjega odvetnika.

Šiviljam je na sestanku povedal, da dela zanje ni ter da morajo dati izredno odpoved. Regresa že več let niso videle, zadnja plača, ki so jo dobile tik pred prazniki, pa je bila septembrska. In še ta je bila minimalna.

Delale so ob sobotah, delale so tudi nadure. Sedaj pa jim pravijo, da zanje ni več dela. A za koga so potem delale še pred prazniki? "Za drugo firmo. Tri mesece smo delali zastonj za Sedmi dan," je povedala ena izmed šivilj. To je podjetje, ki je na istem naslovu kot April. Obe podjetji, pravijo, pa vodijo isti ljudje.