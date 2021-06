Skakali v reko, preprečili samomore, reševali življenja s hitrim oživljanjem

20 policistov in 14 občanov je zaradi svojega poguma in izjemnih dejanj v kritičnih situacijah prejelo medalje za požrtvovalnost in hrabrost. Skoraj polurno oživljanje mladoletnice v prometni nesreči, skok v Ljubljanico in oživljanje osebe, ki je zdrsnila v reko, in plezanje na štiri metre visok vagon zaradi reševanja mladoletnika, ki ga je zadela strela, so le tri izmed vseh tokratnih junaških zgodb.

Pogumnim policistom in občanom so medalje podelili na Policijski akademiji v Tacnu. Vsem junakom je skupno to, da so brez pomisleka, a zavestno in hitro reagirali ter pomagali ljudem, nekaterim pa so na ta način rešili življenje.

Policista PP Ljubljana Center, Željko Šiljeg in Tomi Kilar, sta 8. maja 2020 iz Ljubljanice rešila moškega, ki mu je spodrsnilo in je padel v vodo. Skočila sta v reko in s skupnimi močmi moškega zvlekla na kopno. Ker ni kazal znakov življenja, sta ga takoj pričela oživljati, pri čemer sta vztrajala vse do prihoda interventnih služb. "Ker sta se s svojim nesebičnim in pogumnim ravnanjem ter odločenostjo pomagati tudi sama izpostavila veliki nevarnosti, prejmeta medalji Policije za požrtvovalnost," so utemeljili na PU Ljubljana. Policist Uroš Jakomini iz Specializirane enote za nadzor prometa – 18. maja 2020 je še opravljal delo policista na Postaji prometne policije Ljubljana – je tistega dne kot policist na motorju takoj reagiral na klic Operativno-komunikacijskega centra (OKC) PU Ljubljana in se napotil na kraj prometne nesreče na cesti Ljubljana–Litija. S pravilno oceno situacije in s takojšnjim nudenjem prve pomoči je 25 minut oživljal mladoletno peško, v katero je trčilo osebno vozilo. Kljub hudim poškodbam peške policist ni obupal in s svojo vztrajnostjo je dosegel, da je pokazala znake življenja, a je zaradi težkih posledic kasneje žal še isti dan umrla, so pojasnili s PU Ljubljana.

icon-expand Vsem dobitnikom je skupno, da so brez pomisleka, a zavestno in hitro reagirali in pomagali ljudem ter nekaterim na ta način rešili življenje. FOTO: Damjan Žibert

Izkazali so se tudi Goran Spasić in Rado Jakob Karo, policista PP Ljubljana Moste, ter reševalec Martin Kernc iz UKC Ljubljana, ko so 7. junija 2020 s štiri metre visoke strehe železniškega vagona v Ljubljani po lestvi prenesli mladostnika, ki ga je stresla elektrika in ni kazal znakov življenja. S skupnimi močmi in s temeljnimi postopki oživljanja so zaslužni za to, da je preživel. S primerom udara strele sta se soočila tudi občan Mirko Prosenec in vodja OKC PU Ljubljana Robert Bajuk. Po indirektnem udaru strele v drvarnico na območju Litije sta 11. julija 2020 hitro ocenila situacijo in začela gasiti ogenj, ki jo je zajel. S svojim nesebičnim in požrtvovalnim ravnanjem, pri čemer sta se veliki nevarnosti izpostavila tudi sama, sta preprečila, da bi se ogenj razširil na ostale objekte v bližini, so razložili na PU Ljubljana, zakaj sta dobila medaljo za požrtvovalnost. Veliko sposobnost presoje, empatijo in čut za pomoč sočloveku sta pokazala policista Policijske postaje Zagorje ob Savi, Zoran Vidas in Sašo Žurga, ko sta 28. septembra 2020 na mostu na območju Zagorja ob Savi opazila žensko, ki je pogledovala v reko. Presodila sta, da je vedenje ženske nenavadno, zato sta z vozilom obrnila in se ustavila v bližini. Ko sta se približevala mostu, sta videla, da se je ženska že pripravljala na skok. »Policista sta s hitrim in primernim pristopom žensko ujela in ji preprečila skok z mostu v reko Savo. Žensko sta pomirila in predala reševalcem,« so njuno ravnanje predstavili na PU Ljubljana.

icon-expand 20 policistov in 14 občanov je zaradi svojega poguma in izjemnih dejanj v kritičnih situacijah prejelo medalje za požrtvovalnost in hrabrost. FOTO: Damjan Žibert

Občanka Jana Kastelic je 13. januarja 2021 iz zaledenelega ribnika na območju Ljubljane rešila utapljajočega se sedemletnega otroka in ga oživljala, dokler ni pokazal življenjskih znakov. »S svojim odločnim in požrtvovalnim dejanjem je obvarovala življenje otroka,« so poudarili na PU Ljubljana. To je le nekaj izmed zgodb junakov, ki so na prvo mesto, pred sebe, postavili ljudi, ki so se znašli v različnih stiskah in nesrečah. Ostali posamezniki, ki jim je Policija priznala, da so izjemni ljudje in si zaslužijo medaljo za požrtvovalnost, so še občan Armin Mesić, ki je oživljal moškega zaradi zastoja srca, policista PP Ljubljana Šiška Dušan Jakopin in Grega Žmavc ter policista PP Ljubljana Bežigrad Rok Zorenč in Tajda Šimac Turk, ki so s silo vstopili v stanovanje, ker so presodili, da je ogroženo življenje osebe, in na ta način rešili nezavestnega moškega, občani Maksimiljan Urbanija, Janko Peterka in Janez Gotar, ki so rešili voznico iz avtomobila, ko je ta pristal v potoku, in policist PP Vrhnika Dejan Žagar, ki je preprečil samomor bolnice, ki je grozila, da bo skočila iz balkona. Na seznamu prejemnikov medalj sta tudi policista PP Litija Andrej Bračič in Jolanda Bozalo, ki sta intervenirala ob požaru na strehi stanovanjske hiše ter pomagala stanovalcem. Občanki, mati in hči Marjetka in Marjeta Wallas, sta v gozdu našli nezavestno, poškodovano in podhlajeno žensko, ki sta ji pomagali, da je preživela. Pomočnik komandirja PP Ljubljana Moste Jure Jevnikar, njegov brat Miha Jevnikar in občan Jure Vavtar so na avtocesti pogasili ogenj na vozilu še pred prihodom gasilcev. Policista PP Ljubljana Moste, Uroš Boncelj in Jure Dolžan, sta preprečila skok moškega s šmartinskega mostu nad ljubljansko obvoznico. Policist PP Ljubljana Vič, Boško Šobot, in policistka Tonka Mohar ter občana Matej Glavač in Domen Novak so iz goreče stavbe rešili otroka in kasneje še ostale stanovalce. Medalja za hrabrost Prejemnik medalje Policije za hrabrost je občan Sinaj Štrukelj Kreč, ki je bil 5. februarja 2021 priča dogodku, ko je ženska skočila z mostu v deročo reko Savo. Omenjeni je brez obotavljanja skočil v reko in zaplaval za žensko. "S svojim hrabrim dejanjem je poskušal rešiti življenje ženske, a je bil tok reke na žalost premočan. Sinaj se je ob tem izpostavil nevarnosti in se mu je iz vode le stežka uspelo rešiti," so utemeljili na PU Ljubljana.