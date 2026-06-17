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Slovenija

Skakalni as Peter Prevc z ženo Mino ustanovil novo fundacijo

Ljubljana, 17. 06. 2026 19.51 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Barbara Bašić
Peter in Mina Prevc

Nekdanji skakalni as Peter Prevc začenja novo poglavje. Z ženo Mino sta ustanovila fundacijo, ki bo z izobraževanjem in povezovanjem skušala spremeniti svet na bolje. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva, zdaj pa je dozorela do te mere, da bosta z ženo skušala sprožiti pozitivne spremembe v družbi. Komu in na kakšen način bodo v fundaciji pomagali?

Peter Prevc Mina Prevc fundacija šport

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issaboss
17. 06. 2026 21.21
takoj goloba in klakočarko na izobraževanje
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Darko32
17. 06. 2026 20.25
Če mu bodo ti iz NLB vodili finance je obojen na propad. Tudi sam sem bil naiven in preveril to. Vložil in po 30 letih sem imel samo zgubo. Zato Prevčev namen je izredno dober in pozitiven a problem je v tem, ker so ga začeli obkrožati navadni prevaranti v kravatah in bleferji.
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