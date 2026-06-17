Skakalni as Peter Prevc z ženo Mino ustanovil novo fundacijo

Nekdanji skakalni as Peter Prevc začenja novo poglavje. Z ženo Mino sta ustanovila fundacijo, ki bo z izobraževanjem in povezovanjem skušala spremeniti svet na bolje. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva, zdaj pa je dozorela do te mere, da bosta z ženo skušala sprožiti pozitivne spremembe v družbi. Komu in na kakšen način bodo v fundaciji pomagali?