Slovenija
Skakalni praznik v Slovenskih Goricah
V Juršincih v Slovenskih goricah pa so imeli pravi skakalni praznik. Po sedmih letih premora zaradi pomanjkanja snega, so danes tam spet pripravili tekmo v smučarskih skokih z alpskimi smučmi. 33 tekmovalcev z različnih koncev Slovenije je pred navdušenimi gledalci poletelo s 25-metrske skakalnice in se potegovalo za zlatega orla.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.