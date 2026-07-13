Oče pred bobnečo skalo umaknil triletnega otroka

Počitnice v neokrnjeni naravi bi se za švicarsko družino lahko hitro končale tragično. 36-letni oče in 35-letna mati sta z dvema otrokoma v bližini Kobarida pod kampom Lazar uživala ob reki Soči.

A kmalu se je večja skala skotalila po desnem bregu reke Soče, se razbila in pri tem poškodovala tri švicarske državljane, člane družine, nato pa je večji del skale pristal v vodi.

Med prvimi so bili na kraju kobariški gasilci. "Ko smo prišli na kraj intervencije, so bili že poškodovanci na vrhu pri cesti, očividci so jim že pomagali, nudili prvo pomoč," je povedal vodja intervencije PGD Kobarid, Izidor Koren. "Mi smo nadaljevali s prvo pomočjo do prihoda nujne medicinske pomoči iz Tolmina."

Člani Gorske reševalne službe so nato preiskali okolico, saj sprva niso vedeli, koliko je poškodovanih. Izkazalo se je, da jo je najhuje odnesel 36-letni oče, ki je pred bobnečo skalo umaknil triletnega otroka. Kosi skale pa naj bi očeta udarili v trebuh in roko.

"Po neuradnih informacijah naj bi bila dva člana izpuščena iz bolnišnice, za očeta pa nismo še preverili oziroma nimamo podatkov," je pojasnil komandir PP Bovec, Damjan Žagar.