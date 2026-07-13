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Slovenija

Oče pred bobnečo skalo umaknil triletnega otroka

Kobarid, 13. 07. 2026 20.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Reka Soča

Kubični meter velika skala, ki je zgrmela s pobočja nad reko Sočo pri brvi v Kobaridu, bi lahko počitnice švicarske družine spremenila v tragedijo. Kamnita gmota se je pri padcu razbila na več manjših kosov in švicarsko družino z dvema otrokoma, ki so uživali ob vodi, na srečo le oplazila. Nekoliko huje je bil poškodovan le 36-letni oče, ki je skušal zavarovati najmlajšega otroka.

Počitnice v neokrnjeni naravi bi se za švicarsko družino lahko hitro končale tragično. 36-letni oče in 35-letna mati sta z dvema otrokoma v bližini Kobarida pod kampom Lazar uživala ob reki Soči.

A kmalu se je večja skala skotalila po desnem bregu reke Soče, se razbila in pri tem poškodovala tri švicarske državljane, člane družine, nato pa je večji del skale pristal v vodi.

Med prvimi so bili na kraju kobariški gasilci. "Ko smo prišli na kraj intervencije, so bili že poškodovanci na vrhu pri cesti, očividci so jim že pomagali, nudili prvo pomoč," je povedal vodja intervencije PGD Kobarid, Izidor Koren. "Mi smo nadaljevali s prvo pomočjo do prihoda nujne medicinske pomoči iz Tolmina."

Člani Gorske reševalne službe so nato preiskali okolico, saj sprva niso vedeli, koliko je poškodovanih. Izkazalo se je, da jo je najhuje odnesel 36-letni oče, ki je pred bobnečo skalo umaknil triletnega otroka. Kosi skale pa naj bi očeta udarili v trebuh in roko.

"Po neuradnih informacijah naj bi bila dva člana izpuščena iz bolnišnice, za očeta pa nismo še preverili oziroma nimamo podatkov," je pojasnil komandir PP Bovec, Damjan Žagar.

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Okolica brvi, ki povezuje kamp Lazar s slapom Kozjak, je sicer zelo obiskana.

Takšne nesreče ob reki v Posočju ne pomnijo, pred sedmimi leti pa je polkubična skala do smrti ob drevo stisnila 12-letnega nemškega dečka med igro v gozdu nad kampom v bližini Bovca.

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