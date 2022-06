Škandal Narodnega muzeja: zaposleni se ograjujejo od sporne razstave

Zaposleni v Narodnem muzeju so ostro obsodili zlorabo ustanove in muzejske stroke, ki je po njihovi oceni povzročila veliko škode ugledu Narodnega muzeja Slovenije in slovenski muzejski oziroma galerijski stroki. Izrazili so tudi pričakovanje, da bodo pristojne službe raziskale morebitne sporne postopke in zaščitile integriteto zaposlenih v muzeju.

V Narodnem muzeju Slovenije bi morali 8. junija odpreti razstavo, ki sicer ni bila v programu muzeja, obljubljala pa je vrhunska svetovna imena slikarstva: Pabla Picassa, Edgarja Degasa, Henrija Matissa, Henrija de Toulouse – Lautreca, Joana Miroja, Josepha Williama Turnerja, Edvarda Muncha, Kazimirja Maleviča, Marca Chagalla in druge.