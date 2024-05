'Škandalozna' odločitev sodišča: 'Namesto arbitraže so priznali hrvaške predpise'

Dejstvo je, da je meja določena, a ribiči, močno razočarani po odločitvi sodišča, se bojijo, kaj bo. Jim bo Hrvaška zaradi 3,4 milijonske skupne kazni, rubila ladje, hiše, stanovanja, vse, kar imajo, pa še to ne bo dovolj? In kje je tu država, politika - ki je ves čas trdila, kako jih bo zaščitila, da naj kar lovijo če polovico Piranskega zaliva, del politike jih je celo podpihoval, zdaj pa so nasedli - pod grožnjo, da morajo plačati globe, za povrh pa še poraz slovenske politike, ker je sodišče sledilo argumentaciji hrvaške strani.

Spet pozivi, a Hrvaška se na to preprosto požvižga, ne priznava arbitražne razsodbe. Cerar je zaskrbljen, saj "če se bodo take prakse nadaljevale na evropskem sodišču za človekove pravice, potem se to ne bo dobro končalo," po njegovem mnenju bi to bil močan udarec mednarodnemu pravu. "Arbitraža določa mejo in škandalozno je, da je sodišče priznalo kot pravni temelj neke hrvaške predpise, ki so v nasprotju z odločbo arbitraže," opozarja Cerar, ki se boji, da so prevladali politični argumenti, čeprav so pravno stvari jasne. "Ribičem moramo dati podporo," še opozarja Cerar.

Ribiči se bojijo, da bodo morali poravnati kazni. Vladajoča politika sicer obljublja, da jih bo zaščitila, ampak ji ne zaupajo. Cerarja ob tem čudi, da je Slovenija brez kakršnega koli pogojevanja pristala na to, da je Hrvaška vstopila v schengen, kljub takim odprtim vprašanjem. "Opažam, da je ta tema umaknjena z dnevnega reda, kot da nas to ne zanima, ker smo vsi v schengnu. Vendar meje morajo biti jasno določene in moramo jih upoštevati."

Cerar meni, da ima Slovenija vzvode, da se kot partner pogovarja s Hrvaško tudi v ostrejšem tonu, ko gre za njihovo nespoštovanje, a da smo marsikatero priložnost za to že zamudili. "Ko politika obljublja ribičem: "Ščitili vas bomo", to pomeni, da bo država kompenzirala kazni in zagotovila, da ne bodo imeli negativnih posledic zaradi izrečenih kazni."

Nekdanji predsednik vlade sicer pozdravlja dejanja ribičev, ki da so bili pogumni in odšli v naše morje, "saj bodo če ne Hrvati računali na politiko zatečenih dejstev. Čez nekaj let bodo rekli: Saj so Slovenci v praksi hodili le do polovice zaliva".