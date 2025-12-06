Skavti bodo v Slovenijo prinesli Luč miru iz Betlehema

Geslo letošnje akcije je Kaj ti v resnici želim za božič? in vabi, da se ustavimo sredi prazničnega vrveža in ponovno odkrijemo bistvo božičnega časa. "Namesto da bi se prepustili množici površnih voščil in bleščečih daril, nas spodbuja k iskrenosti in osebni povezanosti," so skavti zapisali v sporočilu za javnost.

Plamen Luči miru iz Betlehema tudi letos spremlja dobrodelni namen. Prostovoljne prispevke, zbrane v letošnji akciji, bodo namenili društvu Junaki 3. nadstropja in njihovemu programu Polepšajmo otrokom bivanje na oddelku in šolskim sestram v Ugandi, kjer v misijonu sestre Urše Marinčič skrbijo za izobraževanje otrok.

Tudi letos bodo med deset in dvajset odstotkov zbranih sredstev namenili v Sklad sv. Lucije, ki je namenjen pomoči ob zdravstvenih težavah in socialnih stiskah njihovih članov, so dodali.

Prostovoljne prispevke bodo zbirali med deljenjem plamena Luči miru iz Betlehema. Skavtom se lahko pomaga tudi z donacijami preko SMS-sporočil s ključno besedo LUC5 ali LUC10 na 1919, so sporočili.

V nedeljo, 14. decembra, bodo plamen luči ponesli do vseh svojih lokalnih enot. Prav tako bodo plamen delili z najvišjimi predstavniki države, 16. decembra ga bodo ponesli tudi do predsednice republike Nataše Pirc Musar.

Začetek projekta sega v leto 1986, ko so na avstrijski televiziji ORF organizatorji v zahvalo sodelujočim v dobrodelni oddaji delili plamen iz votline Jezusovega rojstva v Betlehemu. Danes dobrodelna akcija povezuje številne organizacije in posameznike. Luč miru iz Betlehema skavti v Slovenijo prinašajo že 35 let.