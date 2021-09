»Skaza«: Otroci za otroke z dobrodelnimi (kilo)metri na vseslovenskem družinskem Skazinem teku

V velenjskem podjetju Skaza nadaljujemo z dobrodelno tradicijo. Tudi letos bodo na 6. Skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku moči združili otroci iz vse Slovenije. Da bi pomagali svojim vrstnikom, bodo tekli med 27. septembrom in 3. oktobrom 2021, kadarkoli in kjerkoli bodo to želeli. Vseslovenski družinski dogodek bomo namreč izpeljali virtualno. Izkušnje iz preteklega leta kažejo, da za dober namen stopimo skupaj, čeprav smo vsak na svojem koncu države. Virtualna izvedba teka je hkrati izjemno enostavna in dostopna vsakomur.

Prijave zbiramo na spletni strani otrokotroku.com, prijavnina in hkrati donacija za virtualni tek znaša 5 evrov. Prvih 500 prijavljenih bo prejelo tudi posebno darilo – spominsko majico in Skazin okolju prijazen kozarček za večkratno uporabo. Sredstva, zbrana na dobrodelnem teku bomo letos namenili obnovi mestnega igrišča v Velenju, omogočili bomo tudi zasaditev dreves na tem območju.