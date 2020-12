Skei se pridružuje sindikalnemu boju za dvig minimalne plače

Sindikalistom, ki so že napovedali stavkovne aktivnosti, zaradi nesprejemljive napovedane zamrznitve minimalne plače v sedmem protikoronskem paketu, se je pridružil tudi Sindikat kovinske in elektorindustrije Slovenije (Skei). Sporočili so, da mora Skei Slovenija "uporabiti vsa sredstva sindikalnega boja, vključno s stavko, da ubrani zakonsko predpisano višino minimalne plače".

Tako je izvršni odbor Skei na svoji izredni seji soglasno sklenil, da se pridružujejo aktivnostim Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v prizadevanjih, da prepreči poseg v minimalno plačo. Pri sindikatu razlagajo, da SKEI združuje tri panoge - elektorindustrijo, kovinsko industrijo in livarne. Slednji dve se letos na njihov predlog za pogajanja za dvig minimalne plače in regresa nista odzvali. "Izpeljan je bil le en pogajalski sestanek z elektroindustrijo, vendar brez kakršnegakoli dogovora." Kot poudarjajo so zaradi pomanjkanja socialnega dialoga na ravni dejavnosti osnovne plače izgubile pomen. "Minimalna plača pa se zajeda že v višino najnižje osnovne plače visoko kvalificiranega kadra. Trditev delodajalcev, da minimalna plača prinaša uravnilovko, drži, odgovor za zmanjšanje uravnilovke pa tiči v pogajanjih za višje osnovne plače." Sindikalisti v boj za dvig minimalne plače. Sindikati dvig minimalne plače zahtevajo v skladu z zakonom o minimalni plači, delodajalci pa vztrajajo z njegovo zamrznitvijo, kot je to predvideno v PKP 7. Delodajalci trdijo, da si zvišanje minimalne plače ob že tako globoki krizi ne morejo privoščiti. V Skei jim odgovarjajo, da pritiske s strani delodajalskih organizacij za zamrznitev zakona o minimalni plači vidijo kot "enostransko aktivnost delodajalcev in umikanje iz socialnega dialoga". Počivalšek: Zamrznitve minimalne plače brez doseženega kompromisa v PKP 7 ne bo Gospodarski minister Počivalšek je prejšnji tedne še dejal, da, če ne bo doseženega kompromisa, zamrznitve minimalne plače ne bo. Kot gospodarski minister sem razočaran nad tem, da v teh kriznih časih nismo našli možnosti, da bi ohranili vsako delovno mesto." Če ne bo doseženega dogovora, bo zakon o minimalni plači začel veljati, je zatrdil gospodarski minister.