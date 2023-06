Škerjanc je v Ljubljani

V senci številnih tujih trgovskih centrov se razvija domače slovensko podjetje, ki z lastno ustvarjalnostjo in izvirnostjo postavlja nove standarde na področju notranjega oblikovanja. Z združitvijo tradicije rustikalne estetike in trendov sodobnega minimalizma ustvarja izdelke, primerne za še tako zahtevne kupce. Ponudba podjetja vključuje pestro paleto različnih vrst stolov, miz, pisarniškega, notranjega in vrtnega pohištva. Uspešna poslovna pot podjetja Škerjanc je rezultat dolgoletnih izkušenj, razumevanja potreb kupcev, velike prilagodljivosti njihovim željam in potrebam ter strokovnega pristopa k snovanju optimalnih rešitev. Podjetje, ki ima danes več kot 50 zaposlenih, že 30 let uspešno vodi lastnik in direktor Mitja Škerjanc. Škerjanc, ki je svojo poslovno pot začel kot mlad podjetnik v svoji garaži s proizvodnjo tapeciranih stolov, danes pravi: "Naša formula uspeha je preprosta: improvizacija, ustvarjalnost, dobri odnosi, poštenost, delavnost," poudarja ter dodaja: "Podjetje smo zaposleni. Brez odličnih kadrov nimamo nič."

O uspešnosti podjetja in koncepta poslovnega razvoja pričajo številne reference, hoteli, lokali, vile, restavracije, poslovni prostori in domovi po Sloveniji, ki so bivanjsko kvaliteto zaupali strokovnjakom iz Škerjanca. Razstavno-prodajni salon podjetja Škerjanc, ki se nahaja v nakupovalnem središču Supernova Rudnik v Ljubljani, je zasnovan kot oaza sredi sodobnega mestnega utripa in poustvarja domači sproščujoči ambient.

Salon ponuja raznovrsten izbor notranje in vrtne opreme, ki se prilagaja okusu in potrebam kupcev, ki si želijo funkcionalnosti in udobja. Široka paleta izdelkov, katerih dizajn sega od klasičnih do sodobnih minimalističnih trendov, je izdelana iz visokokakovostnih materialov, pri čemer je poudarek na trajnostnih in recikliranih materialih. Trenutno je najbolj vroč trend les - predvsem tik - ki se v unikatnih izdelkih podjetja Škerjanc prepleta z odtenki elegantne sive, kot spoj rustikalne estetike in sodobnega minimalizma. Sezoni primerno je v salonu trenutno v ospredju vrtno pohištvo za vse okuse in dekoracijske zamisli, zato boste zagotovo našli veliko razlogov, zakaj si vaš vrt, terasa ali pa le majhen mestni balkonček zasluži udobno nadgradnjo. V salonu Škerjanc je kupcem v pomoč pri njihovi izbiri na voljo usposobljena ekipa svetovalcev, ki poskrbijo, da stranke najdejo to, kar ustreza njihovim potrebam in stilu. Direktor podjetja Mitja Škerjanc pri tem poudarja: "Pohištvo izdelujemo z željo, da naši kupci najdejo zase to, kar bo dalo njihovemu domu unikaten pečat. Zato smo ustvarili tako ponudbo, kjer se srečata na enem mestu funkcionalnost sodobnega dizajna in kakovost trajnostnih materialov, skupaj s prijaznostjo in znanjem naših prodajalcev".

"Obiščite salon Škerjanc v Supernovi Rudnik od ponedeljka do sobote od 9. do 21. ure in začutite bivanjsko oazo sredi mestnega utripa, da boste najlažje opremili ali preuredili vaš lastni košček miru, vaš dom".