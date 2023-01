Skesanec Kavaškega klana sodeluje s Policijo, da bi 'preprečil še več umorov'

Kot je pojasnil, je sicer o sodelovanju s policijo razmišljal več mesecev. Pri tem je omenil tudi različne grožnje in spoznanje, da so v združbi brezkompromisni. Kot največjo težavo je videl to, da mora sodelovati pri umorih.

Nevzatović, ki ima sicer status zaščitene priče in ga nameravajo zaslišati tudi v okviru glavne obravnave, je v zaslišanju v fazi preiskave pojasnil, da se je za sodelovanje pri poslih omenjene združbe odločil iz finančnih razlogov, pred odločitvijo o naznanitvi policiji pa se je posvetoval z odvetnico, ki mu je nadaljnje korake tudi svetovala. Za vpletenost v kriminalna dejanja je sprva povedal koprskim kriminalistom, ki pa so ga napotili na Nacionalni preiskovalni urad.

Med drugim je pojasnil, kako so potekali posamezni prevozi in prevzemi denarja in droge ter kje so denar in drogo shranjevali. Prav tako je spregovoril o posameznih članih združbe in njihovi vlogi, nekatere sodelavce je pripeljal tudi sam. Spregovoril je tudi o dobavah kriptiranih telefonov, za katere je poskrbel, ter o komunikaciji z drugimi člani združbe.

Tajni sodelavec policije, da bi "preprečil še več umorov"

Nevzatović je začel s policijo sodelovati junija 2020. Kot je pojasnil, so mu pri tem zagotovili varnost njega in njegove družine v zameno za pričanje resnice. Zatrdil pa je, da sodelovanje kot tajnega sodelavca policije ni bilo pogoj in da se je zanj odločil, "da bi preprečil še več umorov". Tudi sam je ob ukazu, naj 10.000 evrov prepelje v tujino, pri čemer del zneska nameni za ilegalen prehod meje, razumel, da ga hočejo zvabiti na določen kraj in ubiti.

Senat je na današnjem naroku tudi zavrnil predloga zagovornikov Dragana Todorovića in Marka Radomana za odpravo pripora, saj da sta bila zaradi istega kaznivega dejanja že obsojena v Avstriji, zaradi česar da bi bilo treba zavreči tudi obtožnico zoper njiju.