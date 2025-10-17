Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Skesanec na zaslišanju: Kavaški klan je koordiniral odvetnik

Ljubljana, 17. 10. 2025 10.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
9

Na sojenju bratoma Klemnu in Blažu Kadivcu ter soobtoženim zaradi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića so zaslišali še enega skesanca Alena Bajca, ki je vključen v program zaščite prič. Bajc je na zaslišanju s svojim pričanjem obremenil tako obtožene kot tudi odvetnika Kavaškega klana Branka Gvozdića.

Sojenje v zadevi Kavaški klan februarja lani.
Sojenje v zadevi Kavaški klan februarja lani. FOTO: POP TV

Bajc, ki je v program zaščite prič vključen zaradi podatkov, ki jih je razkril o slovenski celici Kavaškega klana, je v četrtek na zaslišanju pričal prek videokonferenčne povezave, obraz je imel zamegljen in popačen glas. V slovenski celici klana je skesanec sicer skrbel za tako imenovane šifrirane sky telefone, skladiščenje in transport droge.

Skesanec je v program zaščite prič vstopil zaradi strahu za življenje, saj so ga zaslišali kriminalisti in po pogovoru izpustili, za to pa so izvedeli drugi člani združbe in ga izsiljevali, naj se s podpluto roko, ki si jo je med padcem poškodoval med policijsko preiskavo, oglasi pri zdravniku in okrivi kriminaliste.

Bajc je šel v izolski zdravstveni dom in zdravniku narekoval, kaj naj napiše, odvetnik Branko Gvozdić pa je naročil, katere preiskave mora še dobiti. Opravili so jih dan kasneje v izolski bolnišnici.

Kriminalno združbo naj bi koordiniral odvetnik

Na zaslišanju je Bajc dejal, da je poleg bratov Kadivec poznal tudi tri od štirih soobtoženih za umor in poskus umora. Po njegovih besedah mu je bil nadrejen Blaž Kadivec, koordiniral je prenos denarja in sky telefone. Po Bajčevih besedah se je leta 2021 v kriminalni združbi začelo govoriti o izdajanju Policiji, zaradi česar so ga prepričevali, naj se preseli. Potem naj bi dejanja združbe koordiniral odvetnik Gvozdić, ki mu je Bajc tudi uredil sky telefon.

Klemen Kadivec
Klemen Kadivec FOTO: 24ur.com

Tožilstvo domnevnemu vodji slovenske celice Kavaškega klana Klemnu Kadivcu, njegovemu bratu Blažu, Drejcu Kovaču, Bojanu Stanojeviću in Vladanu Kljajeviću očita umor Božića in poskus umora Tešanovića. Med obtoženimi je tudi solastnik podjetja Navis Mobil oziroma Renty Semir Hajdarpašić, ki mu obtožnica očita, da je hudodelski združbi pri tem pomagal. Božića in Tešanovića naj bi hudodelska združba poskušala ugrabiti v Ankaranu 15. novembra 2019, potem ko je iz skladišča na Gorenjskem izginilo za poldrugi milijon evrov kokaina. Tešanović se je rešil, Božićevo truplo pa je policija dva tedna kasneje našla zakopano v gozdu na Okroglem na Gorenjskem.

Kavaški klan Alen Bajc Branko Gvozdić umor sojenje
Naslednji članek

Zjutraj bo še hladno, a vreme bo tekačem naklonjeno

Naslednji članek

KPK ni odkrila nepravilnosti v celjski bolnišnici

SORODNI ČLANKI

Kavaški klan: je nekdanji minister osumljenec ali le oseba z informacijami?

Tabaković zavrača očitke o sodelovanju pri načrtovanju umora skesanca

Sojenje zaradi mafijskega umora: v zraku helikopter, postavljene ograje ...

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
simc167
17. 10. 2025 12.29
In potem še kdo dvomi o hojsu in sekti pukljastega krokarja? Dve kriminalni združbi, ki lepo sodelujeta
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
17. 10. 2025 12.21
+2
Pa Hojs.
ODGOVORI
3 1
JanezNovak13
17. 10. 2025 12.17
+3
"skesanca Alena Bajca, ki je vključen v program zaščite prič." Ali je to njegovo pravo ime? Nekako ne gre skupaj: če si zaščitena priča bi pričakoval, da tudi ime spremenijo, lokacijo bivališča ... saj poznate to iz filmov.
ODGOVORI
4 1
simc167
17. 10. 2025 12.30
Aja, zdaj ti bodo pa novo ime povedali? 1+1=4 nora tv?
ODGOVORI
0 0
sioxxos
17. 10. 2025 12.10
+7
Ljubljana je talec Janković - Balkan naveze. Vse drugo so tretjerazredni akterji.
ODGOVORI
8 1
AleksanderS
17. 10. 2025 12.00
+4
Na koncu bodo vsi oprosceni .... to je lahko samo v Slowenistanu
ODGOVORI
6 2
Victoria13
17. 10. 2025 11.47
+11
Treba postaviti še en spomenik za kriminalne združbe v Sloveniji s poreklom saj vemo od kje...
ODGOVORI
12 1
Aleks 85
17. 10. 2025 11.43
+17
Vsi bodo oproščeni v italiji jim ne bi bilo spasa
ODGOVORI
18 1
Darko32
17. 10. 2025 11.37
+15
No za določene odvetnike verjeme, da so generatorji sisitemske korupcije in organiziranega kriminala. Namreč določeni delujejo v spregi z zaposlenimi po sodiščih ali pa sami ter pomagajo skrivati ali kakor koli podtikati dokaze, kateri so v njegov prid. Tudi prirejanje jim ni tuje, ker imajo dostop do podatkov in lahko priredijo tisto, kar je v njihovo škodo in posledično si tako skupaj z sodniki urejajo teren za naprej. Zato samo če se pojavi en mali indic vc to smer je potrebno odvetniku odvzeti praovsodni izpit in prepovedati delo. Če se ugotovi, da je zaposleni na sodišču sodeloval pa oba zapreti in prepovedati vsem delo v sodstvu in poveznao z sodstvom v Slvoeniji do smrti. Je pa tudi res, da POLICAJI gradijo obtožbe na podlagi manipuliranj in tukaj se dogaja, da navadno dokaze izločijo in potem še takšni POLICAJI še vedno naprej delaj ov istih službah, čeprav so podtaknili ponarejene dokaze. Zato se ne smemo čuditi, če se norca delajo en iz drugega in vsi nakladajo kako so pravna država in kako delujejo nepristransko in nevem kako še vse. Tukaj v tem primeru jaz nebi udaril na prvo žogico in delal zaključke v tem primeru. Bomo dobili še očitno več zgodb.
ODGOVORI
16 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306