Skesanec na zaslišanju: Kavaški klan je koordiniral odvetnik

Bajc, ki je v program zaščite prič vključen zaradi podatkov, ki jih je razkril o slovenski celici Kavaškega klana, je v četrtek na zaslišanju pričal prek videokonferenčne povezave, obraz je imel zamegljen in popačen glas. V slovenski celici klana je skesanec sicer skrbel za tako imenovane šifrirane sky telefone, skladiščenje in transport droge.

Skesanec je v program zaščite prič vstopil zaradi strahu za življenje, saj so ga zaslišali kriminalisti in po pogovoru izpustili, za to pa so izvedeli drugi člani združbe in ga izsiljevali, naj se s podpluto roko, ki si jo je med padcem poškodoval med policijsko preiskavo, oglasi pri zdravniku in okrivi kriminaliste.

Bajc je šel v izolski zdravstveni dom in zdravniku narekoval, kaj naj napiše, odvetnik Branko Gvozdić pa je naročil, katere preiskave mora še dobiti. Opravili so jih dan kasneje v izolski bolnišnici.