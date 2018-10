Šketa Kozino zaradi besed o kapitalistih predal etični komisiji

Kozina je odgovarjal na vprašanje poslanke LMŠ Karle Urh o tem, kaj storiti, da se prepreči prekarno delo in kršitve pravic delav cev. Med drugim je dejal, da je "zelo zadovoljen, da je Levica prišla na nek način v parlament ali pa tudi bom rekel, ta opcija, da bo vrnila delu tisto dostojanstvo in delav cem, ki so ga nekoč imeli".

"Torej kapitalu odvzeti moč in tukaj, če kdo to zmore, lahko zmore samo državni zbor in vlada in podobne institucije, torej to bo treba korenito obrniti, odvzeti jim to moč, obdavčiti jih, ne pa poslušati to jokanje, da bodo šli v tujino - naj gredo."

Disciplinski postopek predlagajo tudi v podmladku NSi

Na takšne izjave so se med drugim odzvali v Mladi Sloveniji - podmladku NSi, kjer menijo, da je Kozina grobo prekršil določbe zakona o državnem tožilstvu. Ministrici za pravosodje, Državnotožilskemu svetu in Šketi zato predlagajo, da zoper tožilca sprožijo disciplinski postopek.

Kodeks državnotožilske etike med drugim sicer določa, da za tožilca zaradi varovanja videza neodvisnosti ni primerno, da bi nastopal v prid politične stranke. Določa tudi, da je državni tožilec dolžan paziti na svoje izjave.