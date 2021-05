Šketa: Razveljavitev postopka imenovanja evropskih tožilcev bi lahko bila nezakonita

Generalni državni tožilec Drago Šketa je danes v izjavi za medije komentiral informacije, ki so se pojavile v medijih glede najnovejših zapletov v zvezi z vložitvijo kandidatur za evropska delegirana tožilca. Spletno Delo je namreč v torek objavilo predlog sklepa, ki ga je v ponedeljek pripravil generalni sekretariat vlade, in s katerim bi vlada, če ga bodo ministri dejansko potrdili, ustavila in razveljavila celoten postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev ter obenem razpisala nov poziv k vložitvi kandidatur.

Ponovil je, da oba predlagana kandidata za evropska delegirana tožilca "izpolnjujeta vse pogoje, določene v razpisu in zakonu" , postopek pa da je bil "izpeljan zakonito in pravilno" , kar izhaja tudi iz mnenja državnotožilskega sveta, iz predloga ministrstva za pravosodje, mnenja službe vlade za zakonodajo, urada evropske generalne tožilke in tudi njega kot generalnega državnega tožilca.

Šketa je bil danes jasen, da bi takšna odločitev vlade po mnenju vrhovnega državnega tožilstva "lahko bila arbitrarna in bi pomenila poseg v neodvisnost in samostojnost državnega tožilstva, ki se zagotavlja tudi preko postopkov imenovanja. Ti morajo biti urejeni z zakonom in se izvajati pregledno in na podlagi objektivnih kriterijev, v nepristranskih postopkih brez vsakršne diskriminacije."

Danes je Komisija uradno potrdila, da bo Evropsko javno tožilstvo (EPPO) začelo delovati 1. junija. "Zdaj smo na poti. Odprli bomo prvi neodvisni urad EU za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, ki vplivajo na proračun EU. Od 1. junija dalje bodo evropski tožilci pod močnim vodstvom Laure Kövesi zavzeli kriminalce in zagotovili, da za korupcijo ali prevare ne bo zapravljen niti en evro," je dejala podpredsednica za vrednote in preglednost Vera Jourova .

EPPO bo zadolženo za vodenje kazenskih preiskav in pregon kaznivih dejanj zoper proračun Evropske unije. Je prvo nadnacionalno državno tožilstvo. Preiskuje in preganja vrste goljufij in drugih kaznivih dejanj, ki vplivajo na finančne interese EU, med katerimi so goljufije v zvezi z odhodki in prihodki, goljufije v zvezi z DDV (če gre za dve ali več držav članic in je vredna najmanj 10 milijonov EUR), pranje denarja s sredstvi, pridobljenimi z goljufijo proračuna EU, aktivna in pasivna korupcija ali zloraba, ki vplivata na finančne interese EU in sodelovanje v hudodelski združbi, če je poudarek njenih dejavnosti storjenje kaznivih dejanj zoper proračun EU.

Ta novi organ Unije lahko preiskuje in preganja tudi katero koli drugo nezakonito dejavnost, ki je "neločljivo povezana" s kršitvijo proračuna EU. EJT bo svoje preiskave in pregone izvajalo popolnoma neodvisno od Komisije, drugih institucij in organov EU ter držav članic. Dopolnjeval bo delo in sodeloval z drugimi organi in agencijami EU, kot so OLAF, Eurojust in Europol, pa tudi s pristojnimi organi držav članic, ki ne sodelujejo v evropskem tožilstvu. EPPO naj bi sčasoma preiskal približno 3000 primerov na leto.