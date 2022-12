Šketa se znova poteguje za najvišjo funkcijo v tožilstvu

Kot sporočajo z ministrstva za pravosodje, je mogoče, da v prihodnjih dneh prispe še kakšna prijava. Razpis za generalnega državnega tožilca se je namreč iztekel v ponedeljek, zato je treba počakati še na morebitne prijave, oddane na pošto, so zapisali.

Generalnega državnega tožilca imenuje državni zbor na obrazložen predlog Državnotožilskega sveta po predhodni pridobitvi mnenja vlade, in sicer za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Aktualnemu vodji vrhovnega državnega tožilstva Dragu Šketi poteče mandat v začetku maja prihodnje leto.

Šketa prvič zaprisegel 2017

Prvi demokratično izvoljeni generalni državni tožilec je bil Anton Drobnič, ki je bil imenovan leta 1990, tožilstvo pa je vodil osem let. Zdenka Cerar je bila izvoljena marca 1999 in je funkcijo generalne državne tožilke opravljala do aprila 2004. Barbara Brezigar je bila za generalno državno tožilko izvoljena aprila 2005, funkcijo pa je nastopila maja 2005. Prof. dr. Zvonko Fišer je bil izvoljen za generalnega državnega tožilca maja 2011. Maja 2017 je v Državnem zboru zaprisegel Drago Šketa.

Takrat je imel Šketa še enega protikandidata, in sicer višjega državnega tožilca Roberta Reniera. Poslanci so nato z 51 glasovi za in 17 proti Šketo potrdili za novega generalnega državnega tožilca. Z izjemo poslancev SDS se v razpravi pred glasovanjem o imenovanju Škete ni oglasil noben poslanec. V SDS pa so takrat napovedovali, da ga ne bodo podprli.