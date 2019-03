Ski & Sea – zabava za vse okuse in letne čase

Pri Ski & Sea skrbimo za vozniško zabavo, užitek in zadovoljstvo na vseh podlagah in v vseh letnih časih - od zasneženih prostranstev, do vodnih valov, asfaltnih ovinkov in blatnih brezpotij.

Smo zastopnik, distributer in prodajalec vozil največjega svetovnega proizvajalca prevoznih stredstev in največjega inovatorja serijskih rekreativnih vozil - kanadskega BRP. Vozil, ki so veliko več kot prevozno sredstvo in brezkompromisno z najsodobnešimi tehnološkimi rešitvami ponujajo unikatno doživljanje vožnje, potovanj in življenja. Nismo le najuspešnejši prodajalec tovrstnih vozil v regiji, ki pokrivamo skoraj celoten Balkan. Z organizacijo srečanj ljubiteljev rekreativnih vozil in vožnje, ki ne pomeni brezglavega neodgovornega norenja, ampak prav poseben življenjski slog, namreč povezujemo celotno regijo zanesenjakov in jim omogočamo drugačno dimenzijo avantur, ki segajo od vožnje z vodnimi skuterji po kanalih beneškega območja, do borbe s snegom na planjavah Bjelašnice ali vožnje po zavitih alpskih cestah in prelazih Visokih Tur ter brezpotjih z razgledom na Dalmacijo. Za svoje kupce skrbimo tudi s spletno trgovino, preko katere je možen nakup dodatne opreme in rezervnih delov za vsa naša vozila.

Motorne sani Ski-Doo

Motorne saniSki-Dooso sinonim za snežno zabavo, saj je Bombardier dobesedno izumil to obliko vožnje po snegu, obenem pa so danes vodilne v segmentu drugačnega doživljanja zim in zimske vožnje. Na Finskem pa so bile prejšnji teden predstavljene že nove Ski-Doo in Lynx motorne sani, modelnega leta 2020.

Revolucionarno vozilo Spyder

Podobno velja za Spyder– revolucionarno vozilo, ki je na novo definiral vožnjo po cesti in je idealen za voznike, ki imajo radi veter v čeladi in krmilo v rokah, a jim je motocikel premalo stabilen, varen ali praktičen.

Vozilo Ryker

Še korak naprej tukaj predstavlja Ryker, ki z prijazno ceno in neobčutljivostjo na podlagi na novo definira občutek, smisel in užitek vožnje. To vozilo je sedaj dostopno že od 8.032 EUR + DDVnaprej.

Štirikolesnik Can-Am

ŠtirikolesnikiCan-Amso za tiste, ki jim omejitve asfalta niso dovolj in želijo tudi svobodnejše avanture v brezpotjih. "State of the art" štirikolesniki ne predstavljajo le tehnično najdovršenejših rekreativnih terenskih vozil (ki se prvi na svetu ponašajo z ABS-om), ampak tudi v praksi neustavljive zmogljivosti. Pri tem so lahko praktični delovni stroji ali celo športni dirkalniki. Can-Am štirikolesniki so dostopni že po ceni od 6.147 EUR + DDV.

Vozilo Maverick

Še posebno v obliki vozilside-by-side, ki jih lahko doživljamo kot štirikolesnike z volanom, streho in sedeži, ali pa v podobi Mavericka kot prave reli dirkalnike, ki omogočajo najbolj adrenalinsko vožnjo, kar jo je mogoče kupiti. Osnovni model Maverick Traila je dostopen že po promocijski ceni 9.507 EUR + DDV.

Vodni skuter Trixx

A to je možno doživeti tudi v popolnoma drugačnem - vodnem okolju, kjer vodni skuterjiSea-Doo zadovoljijo vse okuse - od tistih ki želijo krotiti 300 glavo konjušnico pri hitrostih krepko nad 100 km/h, zabavo na lahkotnih "igračkah" kot je Trixx ali pa uživati v razkošju modelov, z ultrastabilno platformo, blaženjem udarcev valov in pravim "sundeckom", ki jih spreminja v manjše gliserje. Sea Doo vodni skuterji so dosegljivi že po ceni 5.163 EUR + DDV.

Evinrude izvenkrmni motor