Motor, ki je narejen tako, da možnosti padcev in poškodb ni

Vožnja motornega kolesa zahteva precej več motoričnih spretnosti kot vožnja osebnega avtomobila, je prepričan trener varne vožnje Igor Mihajlik. "V primeru prometnih nesreč z drugim motornim vozilom smo motoristi praviloma tisti, ki jo odnesemo slabše," je še dodal in izpostavil, kako pomembno je, da znajo motoristi v kritičnih situacijah pravilno odreagirati. Predstavil je napravo Skidbike, ki je edina v tem delu Evrope, motoristom pa tudi preko fizikalnih meja brez nevarnosti za padec omogoča "polaganje" ovinkov in testiranje lastnih sposobnosti.

"Analize prometnih nesreč in ugotovitve z delavnic in treningov varne vožnje kažejo, da motoristom včasih primanjkuje izkušenj pri obvladovanju motornega kolesa,"je razložil Igor Mihajlik, trener varne vožnje, učitelj vožnje, ocenjevalec na vozniškem izpitu in vodja Delovne skupine za enosledna motorna vozila Agencije za varnost prometa. "Še večji izziv predstavljajo kritične situacije, v katerih so napačne reakcije lahko usodne. Vožnja motornega kolesa je zahtevno opravilo in zahteva precej več motoričnih spretnosti kot vožnja osebnega avtomobila,"je dejal in opomnil, da so v primeru prometnih nesreč z drugim motornim vozilom motoristi praviloma tisti, ki jo odnesejo slabše.Prav zato priporočajo, da se za varno in užitkov polno sezono motoristi izobražujejo ter redno obnavljajo znanje in praktične spretnosti pri upravljanju motornega kolesa.

icon-expand Igor Mihajlik, trener varne vožnje FOTO: Aljoša Kravanja

"Preizkušanje motorja, 'polaganje' ovinkov, testiranje lastnih sposobnosti izvajajte raje na varnem poligonu ali z napravo Skidbike, nikakor pa ne na cesti, kjer so situacije težko predvidljive," sporočajo iz Agencije za varnost prometa. Naprava Skidbike motoristom omogoča, da v varnem okolju preizkusijo svoje sposobnosti in motor bolje obvladajo v različnih situacijah. Gre za patentirano in zaščiteno znamko, ki je edina v tem delu Evrope. Z napravo se motoristi učijo in vadijo ravnotežje, koordinacijo telesa, speljevanje, ustavljanje, uporabo sklopke in prestavljanje. Ena najzahtevnejših veščin pri vožnji motornega kolesa je zaviranje. Skidbike omogoča poskušanje zaviranja tako z uporabo zavornega sistema ABS kot tudi brez njega, vozniki pa lahko izkusijo, kaj se zgodi, če tehnika zaviranja ni prava in zaradi napake motorista pride do blokade enega ali obeh koles ter do "padca". Na videoposnetku sta demonstrirana zaviranje v različnih pogojih in primer "padca", ki to ni. Motor se zgolj nagne na stran, saj mu naprava onemogoča stik s tlemi oziroma prekoračitev približno 40 stopinj naklona.

Ponuja tudi možnost zmanjšanja stika pnevmatike s podlago, kar privede do zmanjšane vodljivosti in nepredvidljive odzivnosti motornega kolesa ter nevarnih situacij. Na Skidbiku lahko motoristi varno preizkusijo tovrstne spremembe, obenem pa gredo celo preko fizikalnih meja, a brez nevarnosti za padec in poškodbo. "Lahko rečeš, poskusi, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tega ne moreš narediti na svojem motorju, ker se lahko hudo poškoduješ," je pojasnil Mihajlik. Poleg naštetega naprava omogoča še preizkus delovanja elektronskih naprav, kot so TC (nadzor zdrsa pnevmatike) in MSC (nadzor stabilnosti motornega kolesa) ali uporaba integralnih zavor. "Za nevarne situacije in izgubo nadzora nad motornim kolesom niso potrebne velike hitrosti. Tudi pri majhnih hitrostih gredo lahko stvari zelo hitro v smeri, ki si je ne želi nihče," pa sporočajo iz Agencije za varnost prometa.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Agencija za varnost prometa šolo varne vožnje na Skidebiku izvaja za organizirane skupine."Lahko nas kontaktirajo in se dogovorimo za preizkus naprave, predpogoj je le dovolj velik in primeren prostor," je dejal Mihajlik. Zaradi trenutne epidemiološke situacije predavanja organizirajo tudi prek Zooma, kjer pa je število prijav preseglo njihova pričakovanja. "Prijavljenih je 258 motoristov, kar je zelo velika skupina," je dejal in dodal, da bodo prav zaradi velikega zanimanja po vsej verjetnosti kmalu razpisali še kakšen termin. Jopič z airbag zaščito hrbta: Že po prvem padcu si hvaležen, da si ga imel Na novinarski konferenci preteklo sredo so predstavili tudi uporabo in proženje motorističnega jopiča z airbag zaščito hrbta, ki lahko pomaga preprečiti hujše posledice ob padcih. Na videoposnetku je uporabljen mehanski airbag, ki stane okoli 600 evrov. "Dobi se jih v skoraj vsaki trgovini z motoristično opremo, izdeluje pa jih več različnih proizvajalcev," je dejal Mihajlik.

Kljub na prvi pogled visoki ceni je Mihajlik prepričan, da se nakup splača. "Že po prvem padcu si hvaležen, da si ga imel, ker je zaščita na veliko višjem nivoju kot le motoristična jakna," je dejal in pojasnil, da med drugim zaščiti vratna vretenca tako, da glava ne more nekontrolirano opletati. "Absolutno ga priporočam," je še dodal. Airbag je ob menjavi kapsule, ki se sproži in ga napolni, primeren tudi za večkratno uporabo.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right