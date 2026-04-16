SKIN SPECIALIST – Afroditin odgovor na potrebe sodobne kože

ANTI-PIGMENT posvetljevalna krema ciljno zmanjšuje trdovratne pigmentne madeže, posvetli in poenoti ten kože zahvaljujoč revolucionarni moči glabridina (ena najmočnejših naravnih učinkovin za posvetlitev kože), aktivni sestavini iz sladkega korena, ki uravnava nastajanje melanina in tako ciljno zmanjšuje videz hiperpigmentacij. Deluje neposredno na mehanizme hiperpigmentacije, natančno tam, kjer pigmentni madeži nastajajo in zavira nastanek novih.

GLOW & BRIGHT esenca za sijoč videz kože je zasnovana za vsakodnevno nego kože, ki je utrujena, pusta in brez sijaja. Navdihnjena s korejskim "glass skin" trendom, opazno izboljša teksturo in gladi površino kože. Z močjo koži prijaznih kislin (mandelična, laktobionska, transeksamična) za gladko, enotno in sijočo polt. Je odlična podlaga make-up.

BEAUTY SLEEP nočni serum z melatonin-like učinkom je namenjen koži, ki je pod vplivom stresa, modre svetlobe in pomanjkanja spanja. Medtem ko spiš, z napredno tehnologijo Regenight, ki deluje z melatonin-like učinkom, aktivira regeneracijo kože, zmanjša globino gub in poskrbi za spočit, svež jutranji videz kože. Dokazano izboljša kakovost in trajanje spanca že po 5 nočeh.

COLLAGEN LIFTING serum združuje takojšen in dolgoročen učinek. Patentirane mikrosfere kolagena delujejo kot "wrinkle filler", ki ob nanosu optično zapolni gube in zgladi površino kože že v eni uri. Koža je po uporabi vidno bolj napeta, gladka in definirana.

HYALURON ultimativni vlažilni booster predstavlja temelj zdrave kože – intenzivno in večplastno hidratacijo. Vsebuje patentirano hialuronsko kislino različnih molekularnih mas, ki deluje na več nivojih kože, veže vlago in preprečuje njeno izgubo. Rezultat je koža, ki je bolj polna, elastična, navlažena in brez občutka zategovanja.

VITAMIN C anti-age serum deluje kot zaščita in energija za kožo. Vsebuje napredno, visoko foto-stabilno obliko vitamina C (Ascorbyl Tetraisopalmitate), ki v primerjavi s pogosto uporabljeno askorbinsko kislino deluje s 25X MOČNEJŠIM UČINKOM, ne oksidira – ne spremeni barve in ne povzroča draženja. Deluje tudi kot močan antioksidant, ki ščiti kožo pred vplivi okolja, kot so UV-žarki, modra svetloba in onesnaženje.