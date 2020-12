SkinPen® - tretma, ki je navdušil Anamario Goltes

Anamaria Goltes se za lepo in brezhibno kožo sicer lahko zahvali genom, je pa pred kratkim razkrila, da se za njen svež in sijoč videz lahko zahvali tudi tretmaju SkinPen®.

icon-expand Lepotna skrivnost Anamarie Goltes je SkinPen®. FOTO: Arhiv ponudnika

Videz drobnih ali izrazitih gubic na obrazu in vratu, razna pigmentacijska stanja kot so melazma, vitilogo ali sončne pege ali brazgotine od aken, so pogost pojav, ki mu ne morejo ubežati niti zvezdnice. A kako je njihova koža videti vedno brezhibna in sijoča tudi kadar ne uporabljajo ličil? Odgovor je, da poznajo skrivnost najnovejšega lepotnega tretmaja! Med njimi je tudi Anamaria Goltes: »Vsaka ženska ima svojo lepotno skrivnost in tudi moja je SkinPen®. Vedno, ko sem v Sloveniji, obiščem Estetiko Med-art, kjer so pri nas prvi in ekskluzivno začeli z izvajanjem tega lepotnega postopka. Z njim na najboljši možen in povsem neboleč način poskrbijo, da je moja koža sijoča, videz pa svež.«

icon-expand V Sloveniji tretma SkinPen® izvajajo ekskluzivno v medicinskem centru Estetika Med-art. FOTO: Arhiv ponudnika

Kaj je SkinPen®? SkinPen® je klinično preizkušen in večkrat svetovno nagrajen tretma, ki ponuja varno in izredno učinkovito izboljšanje videza obraznih brazgotin. Pospešeni postopek popravljanja kože zmanjša brazgotine, ki nastanejo pri aknah, zoža preveč razširjene pore, zmanjša drobne gubice na obrazu in vratu in zdravi pigmentacijska stanja. Tretmaje je mogoče učinkovito izvajati vse leto na vseh tipih kože, izvajajo pa jih le v medicinskih centrih.

icon-expand Sijoča koža Anamarie Goltes je tudi rezultat tretmaja SkinPen®. FOTO: Arhiv ponudnika

Kako poteka tretma? Postopek, ki vključno s predpripravo traja eno uro, je neboleč, varen in učinkovit hkrati. In kako poteka? Obraz dobro očistijo, kožo namažejo z anestetično kremo, da je terapija čim bolj prijetna za uporabnika, koža pa dobro razkužena. Nanjo nanesejo glicerinsko emulzijo, ki jo dobi stranka kasneje tudi za domov. Z majhno ročno napravo mikroskopski kanali prebodejo v povrhnjico in ustvarijo naravni mehanizem za obnovo kože. Globine igle se nastavijo glede na področja na katerem se dela, saj je postopek primeren tudi za druge predele telesa, kjer so prisotne brazgotine.

icon-expand Najnovejši trend v lepotnih tretmajih je SkinPen®. FOTO: Arhiv ponudnika

Varen in učinkovit postopek »Izjemnega pomena pri tovrstnih postopkih je tudi varnost,« poudarjajo strokovnjaki iz medicinskega centra Estetika Med-art, kjer tretma izvajajo ekskluzivno v Sloveniji. Da med terapijo ne more priti do kontaminacije, poskrbi ergonomsko oblikovani in ultrazvočno zatesnjeni ročni del, ki preprečuje prenos tekočine z naprave na bolnika, hkrati pa patentirani nastavek onemogoča vdor tekočine v napravo. Nastavek deluje s tehnologijo s 14 iglami iz nerjavnega jekla, ki ohranijo popolno ostrino do 80 minut, funkcija zaklepanja za enkratno uporabo pa prepreči ponovno uporabo istega nastavka. »Naše telo prenaša kri in rastne faktorje v kožo, da ustvari nov kolagen in elastin, zato je zdravljenje organsko, saj temelji samo na vašem telesu in tako izboljša teksturo kože,« še pojasnijo.

Po enem mesecu se videz tovrstnih brazgotin izboljša pri 80 % bolnikov, po 6 mesecih pa je o izboljšanju videza brazgotin, ki so nastale kot posledica aken, poročalo kar 90 % bolnikov.

Kaj pa okrevanje? Tudi, če ste eni tistih, ki si težko vzamejo čas za okrevanje, boste s tretmajem SkinPen®. zelo zadovoljni. Ne potrebujete namreč dopusta za okrevanje, saj se po postopku pojavi zgolj nekajdnevna rdečica, medtem ko se damam odsvetuje uporaba ličil 24 ur po posegu. A vredno je iti čez dvodnevno rahlo rdečico, ker je nato koža opazno izboljšana, o čemer pričajo tudi številni rezultati zadovoljnih strank. 80% pacientov je opazilo izboljšanje videza brazgotin mesec dni po 3. tretmaju s SkinPenom® , po 6. mesecih pa se je ta odstotek še povečal, saj za ustvarjanje kolagena koža rabi svoj čas in več časa kot mine od tretmaja, boljši je rezultat.

icon-expand Brazgotine od aken, hipermigmenatcija, drobne gubice so stanja, pri katerih lahko pomaga SkinPen®. FOTO: Arhiv ponudnika

Brezhibna koža kakršno sicer opazujete iz reklamnih panojev ob cestah ali televizijskih oglasov, od koder vas pozdravljajo zvezdnice svetovnega kova, je tako zdaj dosegljiva tudi za nas, »navadne smrtnike«. Najnovejši trend v lepotnih tretmajih SkinPen® bo namreč poskrbel, da bo vaša koža, in s tem tudi vi, zažareli na najboljši možen način. Za posvet o tretmaju SkinPen® se lahko v Estetiki Med-art naročite na telefonsko številko 040 186 330 , ali pa na info@estetika-medart.si.

icon-expand