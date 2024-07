'Starši naj otrokom električnega skiroja ne kupujejo kot igračo, ker to ni'

Po zadnjem dežurstvu je pediatrinja kamniškega zdravstvenega doma objavila šokanten zapis: "Deklica, moja pacientka, s težko poškodbo glave, uspavana in umetno predihavana skoraj tri tedne. Posledica padca z električnim skirojem. Ni nosila čelade." Minuli teden podobna grozljivka v ljubljanskih Dravljah, ko v avtomobilsko voznico prileti 15-letnik na e-skiroju.

In ni še konec. Pred tednom dni je koprska policijska uprava sporočila, da je mladoletnik med vožnjo skiroja uporabljal mobilni telefon, zapeljal na nasprotni pas kolesarske steze in trčil v nasproti vozečega kolesarja, ki je bil po vrhu vsega vinjen. Novomeški policisti so ta teden obravnavali primer 16-letnice, ki je na skiroju prevažala otroka. Čeprav sta oba imela čelado, je bila zaradi padca hudo poškodovana odpeljala v bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana, kjer beležijo zaskrbljujoče številke: samo letos so zaradi padca s skirojem obravnavali 165 poškodovanih, starih 15-let in manj. In ko pride do poškodbe glave, govorimo o težkih možganskih krvavitvah, ki terjajo več mesečno zdravljenje. "In kar je najbolj žalostno, je to, da nikoli niso zaključene z uspehom, kot bi si svojci in bolniki živeli, možgani na žalost ne okrevajo do konca," opozarja Klemen Grabljevec iz URI Soča.

Če prištejemo še statistiko policije, ni heca. Letos že 117 prometnih nesreč voznikov e-skirojev, 12 hudo, 81 pa lažje poškodovanih in leta še ni konec. Trendi minulih let kažejo, da številke strmo naraščajo. Pred štirimi leti trije hudo poškodovani, 38 lažje. Lani pa že 30 hudo poškodovanih in 166 tistih z lažjimi poškodbami. Pred dvema letoma sta dva voznika celo izgubila življenje.

Do 18. leta je uporaba kolesarske čelade obvezna, medtem ko e-skiro lahko vozi že 12 letnik, če ima opravljen kolesarski izpit.