Ski&Sea poskrbi za nepozabno poletje!

Ski&Sea d.o.o. je generalni uvoznik in serviser BRP (Bombardier Recreational Products) rekreacijskih vozil in dodatne opreme za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo, Črno goro, Kosovo in Albanijo. Pred 25-imi leti je hobi iz garaže prerasel v posel, ki se iz leta v leto razvija in širi. V letošnjem letu Ski&Sea praznuje 25 let obstoja, na kar so izjemoma ponosni.

Toplo vabljeni v njihov nedavno prenovljen salon v Polzeli, kjer si lahko ogledate najnovejše modele BRP rekreacijskih vozil in potešite vse svoje adrenalinske želje, med drugim pa najdete tudi stroje, ki bodo vaše delo na kmetiji ali polju dodobra olajšali. Nobena ovira vas ne bo ustavila. Že sam obisk njhovega salona je nepozabno doživetje, saj si lahko ogledate vozila, ki jih ne srečate pogosto in so izjemno atraktivna.

Ustvarite svoje popolno On-Road v konfiguratorju in pošljite obrazec z zahtevo podjetju Ski&Sea. V komentar obvezno zapišite "NAGRADNA IGRA" in uvrščeni boste v žreb, kjer bomo trem izbrancem podarili vikend izposojo ekskluzivnega Can-Am Spyder RT Limited. Za vožnjo z njim je potrebno veljavno vozniško dovoljenje za avtomobil. V konfiguratorju ustvarite svoj model vozila in ga opremite z atraktivnimi dodatki po vaši želji, v zadnjem koraku pa izpolnite obrazec s svojimi podatki. Sodelujete lahko TUKAJ. Nagrajence bomo objavili na naši Facebook strani 18. junija 2024.

Ski&Sea BRP (Bombardier Recreational Products) rekreacijska vozila

Podajte se na pravo avanturo po vodi. Od udobne, družinske vožnje, ribolova, vodnih športov do pravih dirkalnikov na vodi - vodni skuterji Sea-Doo ponujajo model za prav vsak okus. Za vsako vrsto zabave boste našli priemren model, od športnih do daljših voženj, od izvajanja trikov na odprtem morju do ribiškega izleta. Oglejte si modele na naši spletni strani in si zagotovite nepozabno poletje. Prodajna ekipa podjetja Ski&Sea vam bo z veseljem pomagala pri izbiri popolnega modela za vaše potrebe. Naj se vaša poletna avantura začne!

Cene osnovnih modelov od 7200 EUR + DDV naprej.

Can-Am trikolesniki ponujajo nepozabno izkušnjo in udobno vožnjo. Izstopajte iz množice in se doživite nov način vožnje. Vedno boste prirpavljeni na vožnjo, ne glede na destinacijo. Vladajte cesti, raziskujte in uživajte v varni in zabavni vožnji. Občutite vznemerljivo vožnjo s Can-Am-om že to poletje! Do svojega ključa za poletno zabavo pridete sedaj še 1800 EUR ugodneje in dodatnim letom garancije. Za vožnjo s trikolesniki je dovolj vozniško dovoljenje za avtomobil.

Cene: Ryker od 10.000 EUR + DDV naprej Spyder od 22.600 EUR + DDV naprej

Obvladajte katerikoli teren, ne glede na pogoje. Doživite vožnjo s Can-Am ATV in SSV vozili za zabavo, za delo, sami ali skupaj. Can-Am na prvo mesto postavlja kvaliteto, vrhunsko zasnovanost za nepozabno in nepremagljivo izkušnjo, s katero vedno najdete pot in dosežete prav vsak teren.

Povsem novi modeli Can-Am Outlander 500/700 in Outlander PRO so vodilni v kategoriji. Od nadgrajenih motorjev Rotax do nove šasije vam serija Outlander ponuja večjo zanesljivost in vsestranskost kot kdaj koli prej. Za tiste, ki bi radi več udobja in serijske opreme pa bo prava izbira Outlander XT-P 1000, s katerim boste kos vsem terenom in preizkušnjam terena. Za tiste, ki hrepenite po še bolj nedostopnih terenih pa je tu Renegade XMR, ki ga tudi blato ne ustavi. Na voljo je tudi pestra ponudba štirikolesnikov za mlade, v 110 in 250 ccm izvedbi na bencinski motor.

Pri delu pa bo vaš nepogrešljiv partner Can-Am Traxter. Na njega se lahko zanesete ne glede na težke pogoje, ki jih prinaša vaš posel. Naš najzmogljivejši Can-Am Side-by-Side za delo je idealen za delovišča, lovska potovanja, agrokulturo, saj vedno poskrbi za opravljeno delo, ki je z njim vedno užitek. Vozila so se izkazala tudi za zelo učinkovita pri intervencijah na težko dostopnem terenu, kamor klasična intervencijska vozila stežka dostopajo. Za tiste, ki želite malo hitreje pa je tu Can-Am Maverick Sport v dvo ali štiri-sedi kombiniciji. Vožnja z njim je napozabna, vedno boste hrepeneli po novih kilometrih za volanom. Cene: ATV: od 8.442 EUR + DDV naprej SSV: od 13.278 EUR + DDV naprej Otroški ATV: od 4.507 EUR + DDV naprej

