Škisova tržnica z dodatnimi varnostnimi ukrepi zaradi izginulih 70.000 evrov

Predsednica Zveze Škis Nina Plank je povedala, da so za letošnjo Škisovo tržnico pripravili tri varnostne ukrepe.Spomnimo, v začetku aprila smo poročali, da je med prevozom denarja po končanem dogodku lani izginilo približno 70.000 evrov študentskega denarja. Na PU Ljubljana so takrat potrdili, da so v zvezi z zadevo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje tatvine na okrožno tožilstvo v Ljubljani.

V Zvezi Škis so kot prvi ukrep izpostavili da bo del gostinstva prevzel zunanji partner, Petrolov podizvajalec GMT events. Poleg tega so se dogovorili z varnostno službo, da po dogodku prevzame odgovornost za prevzeti denar. O tretjem ukrepu pa se še dogovarjajo, in sicer da bi na dogodku plačevali brezgotovinsko, čeprav predsednica Zveze Škis meni, da to letos še ne bo mogoče, saj gre za daljši proces.

Na današnji novinarski konferenci so povedali, da bodo dali dodaten poudarek tudi na varnost na dogodku. "Dobro sodelujemo s policijo, razširili bomo vhode, da bo čim manj gneče, incidenti bodo ustrezno sankcionirani, povzročitelje pa bodo po potrebi odstranili s prizorišča," je povedal vodja organizacijskega odbora Jernej Tomazin.

Kam je izginil denar, se ne ve

Kje, kdaj in kam je izginil denar z lanske Škisove tržnice, še vedno ni jasno. Kot smo takrat izvedeli v uredništvu, so denar zapakirali v bančne vreče, v vsako največ 3.000 evrov, in vsako opremili z listkom, ki je omogočal sledljivost. Na njem je bila informacija, kdo je denar oddal, kdo ga je sprejel in koliko denarja je bilo zares v posamezni vreči. Nato so v kombi ob nadzoru varnostnih služb naložili bančne vreče in jih odpeljali do lokacije, kjer so denar prešteli, med štetjem pa se je izgubila sledljivost za njim.

Policiji so krajo sicer prijavili šele po petih dneh, čeprav so v izjavi za javnost zapisali, da so 'neljubi dogodek', ki se je zgodil v noči iz 10. na 11. maj 2018, "nemudoma prijavili policiji".

Neuradno pa so izginotje 70.000 evrov skrivali tudi pred svojimi člani ter ga celo zatajili v finančnih poročilih - omenjenih 70.000 evrov naj bi preprosto sanirali, iz poročila projekta pa naj bi ta znesek kar izključili.

Pri Zvezi Škis so v izjavi zapisali še, da so o kraji molčali z namenom, da informacije "zadržijo v obvladljivem krogu ljudi", saj so želeli preprečiti širjenje dezinformacij in govoric, ki bi ovirale preiskavo, kar naj bi jim svetovala policija.