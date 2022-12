Sklad letos kupil 406 stanovanj, za kar je namenil 40,3 milijona evrov

Direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec je izpostavil, da je mariborska soseska Pod Pekrsko gorco s 400 najemnimi stanovanji, ki so jo odprli septembra, eden večjih projektov sklada v zadnjih letih. Tehnični pregled so zdaj opravili tudi za objekte druge faze gradnje in kmalu pričakujejo uporabno dovoljenje, je povedal. "V kratkem bo tako objavljen razpis tudi za preostala stanovanja, pri čemer bo razpis za 60 oskrbovanih stanovanj objavljen ločeno, saj jih še opremljamo. Soseska bo po pričakovanjih v celoti vseljena v prvih mesecih prihodnjega leta," je ocenil.