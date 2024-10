Sklad za financiranje razgradnje nuklearne elektrarne bo vodil Urban Belič

Sklad Neka je bil ustanovljen decembra 1994 na podlagi zakona, delovati pa je začel v letu 1995. Tako se je začelo sistemsko reševanje načina financiranja razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Nek), katerega lastništvo je razdeljeno med Gen energijo in družbo Hrvatska elektroprivreda (Hep), in trajnega odlaganja radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva.

Na podlagi zakona se v sklad vplačuje delež od razlike med proizvodno in prodajno ceno vsake kilovatne ure električne energije, proizvedene v krški nuklearki in prodane v Sloveniji. Sprva je sklad plemenitil in večal sredstva, ki so se stekala vanj, z začetkom postopkov za gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov pa se je začelo obdobje investiranja zbranih sredstev.

Slovenija in Hrvaška sta sicer dolžni zagotoviti vsaka polovico potrebnih sredstev. Hrvaška je sredstva začela zbirati leta 2007 v svojem namenskem skladu.