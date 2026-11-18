Nastja Brelih je v svoji karieri opravljala vodstvene in strokovne naloge na področju delovanja javnega sektorja, zdravstva, dela in socialnih zadev. Med letoma 1995 in 2001 je bila generalna sekretarka ministrstva za zdravje, pozneje pa je delovala tudi na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter ministrstvu za javno upravo. Je magistrica znanosti s področja menedžmenta neprofitnih organizacij, so navedli na ministrstvu za zdravje.

Vlada je hkrati imenovala tudi člane nadzornega sveta sklada, in sicer Ljubico Stojmenović na predlog ministra za zdravje, Jano Kotnik Podberšič na predlog ministra za finance, Janeza Jazbeca na predlog Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Nejca Jelena na predlog nevladnih organizacij v javnem interesu, ki združujejo otroke z redkimi boleznimi oziroma njihove starše, ter Suzano Vidic na predlog Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Imenovanje organov vodenja in nadzora po navedbah ministrstva predstavlja pomemben korak pri začetku delovanja sklada. Verjamejo, da bo sklad prispeval k učinkoviti organizaciji in financiranju naprednega zdravljenja redkih bolezni v Sloveniji.

Vlada je sklad za napredno zdravljenje redkih bolezni ustanovila v začetku novembra. Za ustanovitev sklada država zagotavlja deset milijonov evrov namenskega premoženja. Med viri financiranja zdravljenja pa bodo tudi nerazporejena sredstva iz naslova dohodnine, donacije ter drugi zakonsko določeni viri. Ustanovitev sklada sledi zakonu o Javnem skladu RS za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga je DZ sprejel 30. septembra.