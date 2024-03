Skladišča mariborske Karitas skoraj prazna

Te je bilo namreč ob enakih finančnih sredstvih le še 295 ton, medtem ko leto prej 445 ton, večinoma namenjene družinam, starejšim in bolnim. "Država bi po mojem morala nekaj primakniti, da bi obdržali enako količino pomoči," meni Maček. Skupaj so sicer razdelili 1030 ton, kar je več kot leta 2022, ko jim je uspelo pomagati z 966 tonami različne humanitarne pomoči.

V letu 2023 so samo s programi Nadškofijske karitas pomagali 2900 ljudem, prek celotne mreže mariborske Karitas pa 16.850 ljudem, kar je sedem odstotkov manj kot leto prej. Zmanjšanje števila prejemnikov Maček pripisuje prav manjši količini hrane, ki so jo prejeli iz evropskih virov za pomoč najbolj socialno ogroženim.

Samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta so po besedah predsednika humanitarne organizacije Branka Mačka v njihovi svetovalni pisarni obravnavali 776 prošenj, razdelili 612 prehranskih in higienskih paketov, 247 ljudem pa so pomagali s plačilom položnic.

Na vrata jim trkajo tudi zaposleni, ki se s prihodki težko prebijejo skozi mesec

Kot je dodal, potrebe po pomoči ostajajo velike, saj jim na vrata še vedno trkajo brezposelni, ki prejemajo denarno socialno pomoč, a tudi zaposleni, ki se s svojimi prihodki s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino.

"Prihajajo pa tudi družine in posamezniki, ki doslej še niso potrebovali naše pomoči. Potrebno bo poiskati rešitve na višjih ravneh, saj Karitas in ostale dobrodelne organizacije ne moremo pokrivati vsega tistega, kar bi morali početi na državni ravni. Ne vem, kako dolgo bomo še lahko dajali potuho državi z vzdrževanjem socialnega miru," je bil jasen Maček.

Vse pogosteje opažajo, da imajo iskalci pomoči duševne in telesne zdravstvene težave, zato jim pogosto skušajo pomoč ponuditi tudi v obliki informativnih, razbremenilnih in svetovalnih pogovorov.

Prošenj za pomoč je bilo lani za skoraj 14 odstotkov več

Sicer pa po besedah predsednika Nadškofijske karitas Maribor dnevno samo pri njih na vrata potrka do 250 ljudi, prošenj za pomoč pa je bilo lani glede na leto prej za skoraj 14 odstotkov več. Zasedene so tudi vse zmogljivosti njihovih stalnih programov, tako da v zavetišču Sveti Martin ponujajo prenočišče 24 brezdomcem, Ljudska kuhinja Betlehem razdeli okoli 60 kosil dnevno, vsak dan pa skozi projekt Donirana hrana pomagajo okoli 250 ljudem.

Ker je stiska zelo velika, se znova obračajo na dobre ljudi, ki lahko v slopu akcije Stiska 2024 pomagajo z nakazilom ali poslanim SMS-sporočilom na številko 1919 z geslom DAR5. Lani so s pomočjo omenjene akcije zbrali skoraj 27.000 evrov in s tem pomagali 593 družinam in posameznikom.

Da so lahko vsaj deloma omilili vrzel, ki je nastala trenutno, so že izvedli tudi nekaj drugih akcij zbiranja izdelkov v skupni vrednosti 30.000 evrov. Župnijske Karitas bodo od 15. do 23. marca pred trgovinami Hofer zbirale hrano ter nagovarjale ljudi, da nekaj podarijo tudi za socialno ogrožene.