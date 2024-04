Skladišče zapušča še preostalih 10.000 računalnikov. Kako oddati vlogo zanje?

Le štiri dni pred začetkom razdeljevanja je nad 6,5 milijona evrov vredne računalnike padla nova senca dvoma. Agencija za varstvo konkurence preiskuje štiri dobavitelje, sumijo namreč, da so se o prodaji računalnikov kartelno dogovarjali.

Na ministrstvu so se z izjemo skopega odziva, češ, da s preiskavo nimajo nič, zavili v molk. Zanimalo pa nas je tudi, ali so računalniki zdaj končno opremljeni z operacijskim sistemom in antivirusno opremo ter koliko dodatnega denarja so za to porabili.