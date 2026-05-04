Sklece na ograji avtoceste in žoganje otrok v zastoju

Naša ekipa, ki se ob današnji prometni nesreči prebija skozi gnečo na primorski avtocesti, je v objektiv ujela moškega, ki si je potovalni stres lajšal s krajšo vadbo na avtocestni ograji.
Izstopanje iz vozila v primeru nesreč oz. zastojev na avtocesti je prepovedano, razen v primeru nuje, zato morajo udeleženci ostati v vozilu. Za kršitev 30. člena Zakona o pravilih cestnega prometa je predpisana globa 150 evrov.
Izstop je dovoljen za intervencijske službe, vzdrževalce cest ter voznike ali potnike vozila, ustavljenega v sili na odstavnem pasu.
Ob nedeljski nesreči pri Postojni pa so udeleženci v prometu lahko opazovali nevarne aktivnosti nekaterih, ki so si želeli v zastoju krajšati čas. Tako so v času reševanja ponesrečenih v prometni nesreči opazili mladoletne otroke, ki so se med zastojem ob avtomobilu igrali z žogo. Posnetke je objavil Zavod Reševalni pas.
