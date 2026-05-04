Slovenija

Sklece na ograji avtoceste in žoganje otrok v zastoju

Postojna, 04. 05. 2026 09.58 pred 18 minutami 1 min branja 3

M.V.
S primorske avtoceste, kjer sta se v dveh dneh zgodili dve prometni nesreči z dolgim zastojem, prihajajo posnetki spornega obnašanja udeležencev v prometu. Kamere so ujele moškega, ki si je danes privoščil krajšo fizično aktivnost na ograji avtoceste, ter družino, ki je iz avtomobila spustila otroke z žogo.

Naša ekipa, ki se ob današnji prometni nesreči prebija skozi gnečo na primorski avtocesti, je v objektiv ujela moškega, ki si je potovalni stres lajšal s krajšo vadbo na avtocestni ograji.

Izstopanje iz vozila v primeru nesreč oz. zastojev na avtocesti je prepovedano, razen v primeru nuje, zato morajo udeleženci ostati v vozilu. Za kršitev 30. člena Zakona o pravilih cestnega prometa je predpisana globa 150 evrov.

Izstop je dovoljen za intervencijske službe, vzdrževalce cest ter voznike ali potnike vozila, ustavljenega v sili na odstavnem pasu.

Ob nedeljski nesreči pri Postojni pa so udeleženci v prometu lahko opazovali nevarne aktivnosti nekaterih, ki so si želeli v zastoju krajšati čas. Tako so v času reševanja ponesrečenih v prometni nesreči opazili mladoletne otroke, ki so se med zastojem ob avtomobilu igrali z žogo. Posnetke je objavil Zavod Reševalni pas.

KOMENTARJI3

Svarog
04. 05. 2026 10.12
Ce je nekak prepovedano, je prepovedano z razlogom.
Googlebot
04. 05. 2026 10.12
Nuja če te hrbet boli in ti noge zaspijo na sedežu. Je žal tudi nuja da si telo malo razmigaš. Primer potovanje z avionom je tudi priporočljivo se vstat in vsaj sprehodit do stranišča. Ker drugače tvegaš krvni strdek od sedenja
wsharky
04. 05. 2026 10.07
pa kaj če je zapustil avto, če je stal v koloni, a bi mag. Alenka tudi sedela 4 ure v avtu in si ne bi šla malo njenih nogic pretegnit ven?
