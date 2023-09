Sklenjen nov dogovor o sledljivosti porekla mesa

Kot so danes sporočili z Zadružne zveze Slovenije, so s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, GIZ mesne industrije Slovenije, Trgovinsko zbornico Slovenije, Sindikatom kmetov Slovenije in Zvezo slovenske podeželske mladine v začetku letošnjega avgusta ministroma za kmetijstvo in za gospodarstvo posredovali usklajen predlog spremenjenega pravilnika o zagotavljanju sledljivosti za nepredpakirano, sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso.

S spremembami se zagotavlja sledljivost porekla mesa oziroma država rojstva, reje, zakola in razseka do maloprodajnega računa ter označevanje na računu v skladu z enotnimi štirimi identifikatorji. "S tem se veljavni pravilnik nadgrajuje na način, da se zagotavlja nedvoumno povezljivost označbe na maloprodajnem računu z označbami na prodajnem mestu. S tem se tudi potrošniku nedvoumno izkazuje njegovo izbiro na prodajnem mestu," so zapisali.