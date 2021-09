Sklep, da stranka DeSUS svoje poslance pozove k odstopu, (še) ni bil sprejet

Jasnič je tako danes pojasnil, da so na klavzuri udeleženci povedali vse, kar jim leži na duši, v razpravi je bilo izrečenih veliko misli, med drugim je en od razpravljavcev predlagal poziv k odstopu poslancev DeSUS.

Na koncu je skupina, ki je spremljala celotno delo klavzure, pripravila stališča, ki so bila izrečena, pri čemer gre po njegovih opozorilih le za zabeležko, za stališča posameznih razpravljavcev, ne pa za stališča organov stranke. Ta stališča so ob koncu klavzure tudi predstavili, nihče od prisotnih jim ni nasprotoval ali jih želel dopolniti.

Ta zabeležena stališča bo naslednji torek obravnaval izvršni odbor stranke, ki mora potem na podlagi svoje razprave pripraviti predlog za sejo sveta stranke. "Ko bo svet stranke podprl ali zavrnil predlagane sklepe, bodo potem ti sklepi sprejeti," je pojasnil Jasnič.

Na vprašanje, ali bo odstopil z mesta predsednika stranke, če izvršilni odbor stranke ne bo predlagal svetu poziva k odstopu poslancev DeSUS, je dejal: "Če bo izvršilni odbor zadržal predlog za izstop, bom hudičevo razmislil, kaj se splača delati ali ne." A glede na napoved poslanca DeSUS Branka Simonoviča, da resno razmišlja o izstopu iz DeSUS, "se bodo očitno začele stvari dogajati".

Današnjega sestanka med poslanci DeSUS in predsednikom sveta stranke Antonom Urhom v Ljutomeru se ne bo udeležil. Danes je govoril z vodjo poslanske skupine Francem Juršo in mu povedal, da na sestanek ne pride, da pa se je pripravljen z njim sestati, ko bo to želel.

Ne glede na vse dogajanje v stranki Jasnič napoveduje, da bo prihodnost DeSUS "lepa in svetla". Po njegovem mnenju bodo v politiki brez DeSUS težko peljali stvari naprej. "Težko bo odrezati veliko skupino ljudi od odločanja, razprav in sestajanja. Ne bi podcenjeval ne upokojencev ne skupin, ki so najbolj ranljive," je dejal.