Obtožbe komisije za nadzor javnih financ o političnem kadrovanju

Pošta, Intereuropa, Telekom, Luka Koper, SDH in DUTB so jasni primeri političnega kadrovanja, saj jih vodijo ljudje s strankarsko izkaznico SDS ali pa vsaj očitni podporniki vladajoče stranke, je na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ opozorila opozicija in dodala, da to sploh ni največji problem – še bolj v oči bode dejstvo, da nekateri med njimi ne izpolnjujejo niti osnovnih pogojev za prevzem vodilnega položaja. Vi ste delali enako, je očitke zavračala vladajoča koalicija. Kakšen pa je izplen seje?

Komisija – v njej ima sicer večino opozicija – je z osmimi glasovi za sprejela več sklepov, med njimi recimo tudi tega, ki vladi nalaga, naj kot skupščina SDH zagotovi, da bo ta za nadzornike imenoval ljudi, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, ti pa naj nato take izberejo tudi za člane uprav. Ker pa ti sklepi niso zavezujoči, pravega učinka ali posledic ne bo. Na to kažejo tudi pretekle izkušnje – tako rekoč identične sklepe je namreč v času prejšnje vlade sprejela trenutna koalicija, takrat seveda v vlogi opozicije. Kot je nazorno opisal šef KPK Robert Šumi – organe že deset let opozarjamo na neustrezno kadrovanje, a se v tem času ni nič spremenilo.