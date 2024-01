Slovenija korak bližje enemu najboljših sistemov zračne obrambe

Ministrstvo za obrambo je sprejelo odločitev, da za dobavitelja sistema zračne obrambe srednjega dosega izbere podjetje Diehl Defence GmbH & CO. KG iz Nemčije. Cena za celoten sistem IRIS-T SLM z vsemi podpornimi elementi in raketami znaša 146,82 milijona evrov brez davka na dodano vrednost, z današnjim dnem pa sklep o izbiri ponudnika postaja pravnomočen. S tem je Slovenija še en korak bližje enemu najboljših sistemov zračne obrambe.

IRIS-T SLM je nemški infrardeči raketni sistem tipa zrak-zrak, gre pa za sistem, ki lahko s tovornjaka izstreljuje rakete z dosegom do 40 kilometrov. Rakete so vodene s sistemom GPS in lahko dosežejo cilje do višine 20.000 metrov.

Po objavi odločitve in pravnomočnosti z 10. januarjem bo Zvezni urad za opremo, informacijsko tehnologijo in vzdrževanje nemških oborožitvenih sil (BAAINBw) sklenil še Dodatek št. 1 k pogodbi za dobavo sistemov zračne obrambe za Nemčijo pod svojimi pogoji in tudi v imenu in za račun Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.