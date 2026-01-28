Sklep o višini minimalne plače bo objavljen v petek

Minimalna plača bo tako letos 16 odstotkov višja kot lani. Kot je izpostavil Mesec, bo strošek delodajalca ob takšnem dvigu sicer manjši. Znašal bo 11,2 odstotka, in sicer se bo povečal s 1558 evrov na 1735 evrov. Prispevki se namreč ne odvajajo neposredno od minimalne plače, ampak od 60 odstotkov povprečne plače.

Z dvigom minimalne plače se bo povečal tudi letni regres, ki mora biti izplačan najmanj v znesku minimalne plače. Višji bo tudi zimski regres oziroma božičnica, ki mora biti izplačana vsaj v znesku polovice minimalne plače.

Sindikati zvišanje pozdravljajo, a nekateri obenem pozivajo k pogostejšemu izračunavanju minimalnih življenjskih stroškov. Po veljavni zakonsko določeni formuli mora namreč minimalna plača znašati od 120 do 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov, ki se izračunajo na najmanj vsakih šest let. Ob tem se vsako leto uskladi z inflacijo, lahko pa se upošteva še gibanje plač in zaposlenosti ter gospodarsko rast.