Sklepi in staranje: napake, ki jih pogosto delamo s sklepi

Z leti telo pogosto potrebuje več časa, da se ogreje. Koraki po stopnicah postanejo bolj premišljeni, jutranji začetek dneva počasnejši, daljši sprehod pa zahteva nekaj več načrtovanja. To ni razlog, da se gibanju odpovemo. Je pa dober opomnik, da sklepom namenimo več redne pozornosti .

Kako se izogniti napakam, ki lahko po nepotrebnem obremenijo naše gibanje?

1. napaka: premalo gibanja

Ko začutimo, da telo ni več tako prožno kot nekoč, je prva misel pogosto počitek. A sklepi ne marajo popolnega mirovanja. Redno gibanje pomaga ohranjati gibljivost, spodbuja prekrvavitev in krepi mišice, ki sklepom dajejo oporo. Najboljša izbira so nežne aktivnosti: hoja, plavanje, kolesarjenje, raztezanje ali vaje za ravnotežje.

Redno gibanje pomaga ohranjati gibljivost. FOTO: Shutterstock

2. napaka: prehitro povečanje obremenitve

Druga skrajnost je, da po daljšem premoru želimo takoj nadoknaditi zamujeno. Predolg pohod, nenadno delo na vrtu ali intenzivna vadba lahko sklepe preobremenijo. Bolje je razmišljati v ritmu: manj, a redno. Telo ima rado postopnost. Danes kratek sprehod. Jutri malo dlje.

3. napaka: pozabimo na mišice

Sklepi niso sami. Okoli njih so mišice, vezi in kite, ki jim pomagajo pri stabilnosti. Če mišice oslabijo, sklepi prevzamejo več bremena. Zato so vaje za moč pomemben del skrbi za lahkotnejše gibanje. Vstajanje s stola, hoja po stopnicah, lahke vaje z elastiko ali vaje z lastno težo so lahko dovolj dober začetek.

Vaje za moč so pomemben del skrbi za lahkotnejše gibanje. FOTO: Shutterstock

4. napaka: premalo pozornosti namenimo prehrani in hidraciji

Telo za dobro vsakodnevno delovanje potrebuje kakovostna hranila in dovolj tekočine. Raznolika prehrana z dovolj beljakovin, zelenjave, sadja, zdravih maščob in mineralov je pomemben del skrbi za celotno telo, tudi za sklepe, mišice in kosti. Ne smemo pozabiti niti na hidracijo. Z leti občutek žeje pogosto ni več tako izrazit, zato marsikdo čez dan popije premalo. Kozarec vode zjutraj, ob obroku in med dnevom je preprosta navada, ki jo telo hitro začuti.

Kako podpreti telo od znotraj?

Kolagen je pomembna strukturna beljakovina v telesu. Ima pomembno vlogo v vezivnih tkivih, kosteh, kitah, vezeh in hrustancu. Kolagen tipa I je najbolj razširjen tip kolagena v telesu. Prisoten je predvsem v koži, kosteh, kitah in vezeh, kjer prispeva k strukturi in čvrstosti tkiv. Kolagen tipa II pa je prisoten v hrustancu. Pri tem ima pomembno vlogo tudi vitamin C, ki je pomemben za pravilno ustvarjanje kolagena v organizmu in dobro stanje sklepnih hrustancev. Zato se pri skrbi za sklepe vse pogosteje govori o premišljeni kombinaciji nativnega kolagena tipa I, nativnega kolagena tipa II in vitamina C. Prav to kombinacijo vsebuje Swiss Gams .

Ena kapsula Swiss Gams na dan FOTO: Cemio Switzerland

Swiss Gams: majhna navada, ki jo je lažje ohraniti

Skrb za sklepe ni stvar ene velike odločitve. Je skupek majhnih navad: redno gibanje, dovolj tekočine, uravnotežena prehrana, primerna telesna teža, počitek in premišljena podpora od znotraj. Swiss Gams je prehransko dopolnilo za vse, ki želijo v svojo vsakodnevno rutino vključiti nativni kolagen tipa I in II ter vitamin C . Jemanje je preprosto: 1 kapsula na dan. Ker sklepi niso pomembni le za gibanje. Pomembni so za samostojnost, izlete, delo na vrtu, igro z otroki in tisti dober občutek, da nas telo še vedno zanesljivo spremlja.

Prehransko dopolnilo Swiss Gams z nativnim kolagenom in vitaminom C FOTO: Cemio Switzerland

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