V žirovski Alpini začeli deliti odpovedi

In žirovska Alpina, slovensko obutveno podjetje, ki je nastalo z združitvijo več čevljarskih delavnic, ki je dajalo kruh več generacijam, zdaj zapira del proizvodnje in ga seli v Bosno. "Na žalost se proizvodnja seli v BIH. Dva oddelka se tukaj zapreta. Zapreta se oddelek montaže pancerjev in oddelek tekačev višjega cenovnega razreda," še pojasni Tinauerjeva.

"Vzdušje je temu primerno. Ni prijetno, da dobiš odpoved v roke po 30 letih delovne dobe in začneš gledati, kam se boš sedaj zaposlil pri teh letih. Ni prijetno," razlaga predsednica sindikata v Alpini Janja Tinauer , ki je tudi sama v podjetju že od svojega 17. leta, skupaj 29 let. " Nam je pa škoda, da je prišlo do tega, da se zapirajo oddelki, ker Alpina je le Alpina, naše srce," dodaja.

Na kranjskem zavodu za zaposlovanje pravijo, da so na priliv novih ljudi pripravljeni in da je zaskrbljenost odveč. "Seveda vemo, da je to težko. To so hudi stresi za enega posameznika. Ampak mislim, da je prav, da vemo in da tudi jasno povemo, da je priložnosti na trgu dela zelo veliko, več kot kadarkoli do zdaj pravzaprav. In želim, da s tem zavedanjem ljudje prihajajo v našo evidenco," pravi Uroš Kopavnik iz kranjskega zavoda za zaposlovanje. "Z vsakim od njih se bomo pogovorili osebon, pripravili zaposlitveni načrt," dodaja.

"Delodajalci iščejo predvsem ljudi, ki znajo in želijo delati, ki so motivirani in imajo do dela ustrezen odnos in znano je, da delavci Alpine Žiri imajo ta odnos," še zaključi Kopavnik.

Razlogi za krčenje in odpuščanja pa so zmanjšanje potreb po proizvodnih zmogljivostih, visoki stroški energentov, transporta in vzdrževanja, višanje minimalne plače ter velik pritisk konkurence v smislu nizkih proizvodnih cen.