'Škoda je ves čas živeti na avtopilotu'

Izobraževanje o hipnozi in samohipnozi je našo izjemno športnico Saro Isaković spomnilo na njeno plavalno kariero. "Ta moja psihološka priprava je bila tudi kot nek del samohipnoze, in ko sem vsako noč vizualizirala svoj nastop na olimpijskih igrah v Pekingu in si predstavljala, kako osvajam svojo medaljo, se v bistvu sploh nisem zavedala, kako močno sem vplivala na svoj podzavestni um, ki me je potem resnično vodil do tega cilja," pripoveduje Sara. Zato si predavatelj Aleksander Šinigoj prizadeva, da bi se teh veščin naučili vsi, že otroci v šolah, in del svojega znanja je brezplačno predal na štiridnevni delavnici.

"Znati spreminjati strahove ali pa povečati motivacijo za učenje in se znati hitreje učiti – vse te umske tehnike bi nam koristile že zelo zgodaj. Hipnoza je odlično in pomembno orodje in škoda bi bila, če bi ta znanja omejili samo na peščico ljudi," pojasnjuje Šinigoj.

To je tudi njegov odgovor na vprašanje, kaj odgovarja tistim, ki pravijo, da se lahko s hipnozo ukvarjajo le tisti z medicinsko ali psihološko izobrazbo. Šinigoj namreč pravi, da smo hipnotizirani 24 ur na dan, bodisi zaradi zunanjih vplivov ali lastnih misli: "Zato lahko spremenimo sugestije v svojem notranjem svetu. Rad bi, da bi se vsak človek zavedal, da je gospodar svojega življenja, da je gospodar svojih misli in da lahko te misli poljubno spreminja. Če imajo športniki, ki dosegajo odlične rezultate, mentalne treninge, zakaj jih ne bi imeli tudi mi, ki prav tako potrebujemo odličnost v svojem življenju, bodisi kot starši, partnerji ali v karieri?" Sara Isaković še dodaja: "Kot psihologinja vem, da bom to znanje delila naprej, pri sebi pa sem opazila neverjeten notranji premik, ki mi bo pomagal v poslovni karieri."

"Škoda je leta in desetletja živeti na avtopilotu," še pravi Šinigoj, ko pa lahko blokade, omejujoča prepričanja, strahove in neželene misli, ki vas zadržujejo na mestu, odpravite sami.