Popravilo strehe športne dvorane ne pride v poštev, škoda je večmilijonska

Fotografije pričajo o tem, kako velika sreča v nesreči je bila minulo sredo, da v športni dvorani, ki jo sicer uporablja približno 1000 otrok in dijakov, ni bilo nikogar. V notranjost dvorane je v trenutku zgrmel ogromen del strehe s konstrukcijo vred.

"Prvi prvi šok je za nami, prihaja drugi val, ko se zavedamo, kaj bi lahko bilo, kakšna katastrofa bi lahko bila tukaj pod Vrbansko," pove direktor zavoda Antona Martina Slomška Andrej Flogie. Le nekaj trenutkov pred nesrečo se je skupina fantov odločala, ali v dvorani igrati nogomet ali pa se v sosednjem prostoru pomeriti v namiznem tenisu. In k sreči, pravi direktor, so se odločili za namizni tenis. Sicer bi danes bržkone preštevali žrtve.

"15 minut zatem bi skupina 50 otrok pričela s telovadbo. Govoril sem z našo čistilko, ki je bila 10 minut prej tam, skratka zelo zelo velika katastrofa bi lahko bila in še dobro, da ni prišlo do tega," pravi Flogie.

Dvorana je zdaj zapečatena, kriminalisti pa skupaj z izvedenci gradbene stroke preverjajo vzrok podora, preiskujejo, ali je šlo morebiti za kaznivo dejanje povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti. Dvorano je sicer leta 2008 zgradil SCT s svojimi podizvajalci.

"V kolikor je prišlo do napak pri sami gradnji ali karkoli drugega, veste, nismo edini v Sloveniji, ki se jim je to zgodilo. Jaz mislim, da bo tudi Inženirska zbornica zastrigla z ušesi in bodo zagotovo povzeli kakšne ukrepe, ker to vseeno je stroka. To ni bilo grajeno kar mimogrede z nekimi malimi izvajalci, ampak je bil postopek od začetka do konca dokumentiran in v skladu z vsemi razpisi. To pomeni, da je nekaj hudo hudo narobe," dodaja Flogie.

Zato so odločeni – zgolj v sanacijo manjkajočega dela strehe ne bodo šli, ker je tveganje, da se slej ko prej zruši še preostali del, preveliko. "Popravilo ne pride v poštev. Jaz kot direktor v športno dvorano s takšno streho, ki bo popravljena, zagotovo ne bom spustil otrok," zaključi.

Streha je sicer še vedno odprta, škoda pa bo, ocenjuje direktor, večmilijonska.