Škoda po avgustovskih poplavah ocenjena na 9,9 milijarde evrov

Vlada se je seznanila z oceno neposredne škode po naravni nesreči, ki je Slovenijo prizadela 4. avgusta letos. "Poplave in plazovi so prizadeli kar 183 od 212 slovenskih občin. Močno prizadete so bile 104 občine. Celoten obseg prizadetega območja pa je ocenjen na 17.203 kvadratne kilometre," je povedal minister Aleksander Jevšek.

"Skupna ocena neposredne škode za prizadeto prebivalstvo, gospodarstvo in okolje znaša okoli 9,9 milijarde evrov," je povedal in pojasnil, da ta ocena zajema vse vidike naravne nesreče. Od zagotavljanja nadosmestive stavb, sanacije vodotokov, ponovno vzpostavitev infrastrukture, zaščite in obnove objektov kulturne dediščine, ravnanje in odlaganje odpadkov in tako dalje.

Ker gre za najhujšo naravno nesrečo v zgodovini Slovenije in ker je treba škodo oziroma posledice oceniti v kratkem času, so se odločili za uporabo mednarodno priznane metodologije PDNA. Med drugim jo je ob potresih v Petrinji in Zagrebu uporabila tudi Hrvaška. "Omogoča celovito in hitro ocenjevanje posledic po katastrofi ter pripravo načrtov za obnovo. Omogoča poenoteno in primerljivo ocenjevanje stroškov vzpostavitve normalnega stanja ob upoštevanju dejstva, da tako obsežna obnova traja več let," pravi.