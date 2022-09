Škoda po neurjih bo najverjetneje presegla 3,5 milijona evrov

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan si je popoldne ogledal razmere in škodo, ki jo je povzročila vremenska ujma v občinah Osilnica in Kostel. Ob tem so se z županjo in županom strinjali, da bo škoda, ki jo je povzročila ujma v državi, najverjetneje presegla 3,5 milijona evrov, kar pomeni, da bodo izpolnjeni pogoji za pomoč države po ujmah.

Minister Uroš Brežan je po ogledu stanja na terenu in pogovorih z županjo Osilnice Alenko Kovač ter županom Kostela Ivanom Črnkovičem ocenil, da so razmere na terenu resne. Zadovoljen je, da se je država hitro odzvala in da je danes na pomoč priskočila tudi Slovenska vojska. Napovedal je, da bo ministrstvo občinam pomagalo pri pripravi vse potrebne dokumentacije, da se oceni škodo in na podlagi tega pripravi sanacijski program. V kolikor bo škoda v vseh občinah v Sloveniji, ki jih je prizadela zadnja ujma, presegla 3,5 milijona evrov, se bo sprožil tudi postopek za pomoč države po zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, je povedal.

Poplave v Osilnici

Taki dogodki sicer po oceni ministra kažejo, da v državi naredimo premalo na urejanju vodotokov. "Gospodarska javna služba urejanja vodotokov je vedno podhranjena. V tem trenutku je na mizi predlog proračunov za leti 2023 in 2024, zato upam, da bo ta dogodek eden tistih, ki bo spodbudil k temu, da bomo začeli zagotavljati sredstva, da do takih dogodkov v prihodnje ne bo prihajalo. Študije namreč kažejo, da en evro, vložen v preventivo, pomeni štiri do šest evrov manj stroškov pri takih dogodkih," je dejal ob ogledu. Tako Črnkovič kot Kovačeva sta ocenila, da bo škoda v občinah, ki jih je prizadela ujma, presegla mejo za sprožitev pomoči države po ujmah. V Kostelu naj bi natančnejšo oceno škode sicer pripravili v torek, že po dosedanjih ocenah pa bo presegla milijon evrov in pol. Več kot milijon naj bi znašala tudi škoda v Osilnici.