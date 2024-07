Škoda po neurju ocenjena na približno dva milijona evrov

"Tudi letos nas je naravna nesreča prizadela v najbolj obiskanih turističnih mesecih," pravijo v Logarski dolini, potem ko so v noči na soboto v dolino zgrmeli kamenje in skale, ki so zasuli tudi nekaj avtomobilov. Ogromna gmota kamenja in skal je poškodovala skladišče, lokal, cesto in peš poti. Nekaj poti je še vedno zaprtih, nekaj so jih že sanirali in se turisti po njih danes že sprehajajo. Škoda se bo štela v milijonih, domačine pa je strah vsakega dežja, ki bi lahko povzročil še večjo škodo. Upad pa opažajo od lanskih poplav zdaj tudi v turizmu.