Škoda po neurju v občini Zagorje v grobem ocenjena na dva milijona evrov

Na območju Občine Zagorje ob Savi še vedno nadaljujejo z odpravo posledic nedeljskega neurja. Še vedno so neprevozne tri lokalne ceste do okoli 25 hiš, a naj bi prevoznost kmalu uredili. Nedeljsko neurje je na območju te občine po prvih grobih ocenah povzročilo za okoli dva milijona evrov škode, je ocenil Ivo Vrtačnik z občine.

Kratkotrajne intenzivne padavine so glede na relief občine in prisotnost hudourniških vodotokov največ škode povzročile, ker je prihajalo do zamašenosti vodotokov. Voda se je razlivala predvsem po občinskih cestah in poplavljala objekte. Neurje je največ škode povzročilo na javni infrastrukturi, vodotokih, po zdajšnjih podatkih je zalilo 37 objektov, med njimi tudi nekaj gospodarskih objektov. Zelo velika bo škoda v eni mizarski delavnici, zalilo je tudi nekaj lokalov, tudi prostore nekdanje Svee. Škodo je utrpela tudi Osnovna šola Ivana Kavčiča na Izlakah, kjer je zalilo kletne prostore, voda pa je prek strehe vdrla tudi v nekatere učilnice.

Neurja z močnim vetrom, nalivi in točo so v nedeljo popoldne zajela osrednji in vzhodni del Slovenije. Najhuje pa je bilo v občinah Rogatec, Rogaška Slatina, Zagorje ob Savi in na Ptujskem. FOTO: Bralec Miran

Neurje sprožilo več plazov V neurju se je sprožilo več plazov, nekateri so zaprli ali uničili dele občinskih cest, trije plazovi ogrožajo objekte. Trenutno so zaprte še tri ceste, kar onemogoča dovoz do okoli 25 stanovanjskih hiš. Prevoznost bodo predvidoma uredili danes.

V neurju se je sprožilo več plazov, nekateri so zaprli ali uničili dele občinskih cest, trije plazovi ogrožajo objekte. FOTO: Shutterstock

Na terenu sta danes tudi dve ekipi direkcije za vode, ki čisti struge vodotokov oz. odstranjuje nanose, je še povedal vodja oddelka za gospodarske javne službe na Občini Zagorje ob Savi Ivo Vrtačnik. Komisije za popis škode bodo popisale škodo, sam pa jo v grobem za zdaj ocenjuje na okoli dva milijona evrov. Trenutno še vedno velja tudi obvestilo uporabnikom pitne vode na nekaterih območjih občine Zagorje, da je zaradi skalitve vodnih virov potrebno vodo v prehranske namene prekuhavati.

Posledice neurja na Ptuju FOTO: Bralec