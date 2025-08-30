Svetli način
Škoda v Svetem Andražu v Slovenskih goricah po toči precejšnja

Ptuj, 30. 08. 2025 13.18 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , D. S.
Petkovo neurje z močnim vetrom in točo je povzročilo precej škode v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Med drugim je razkrilo nekaj streh in podiralo drevesa. Predvsem veliko škode je povzročilo na kmetijskih pridelkih in to ravno v času, ko se kmetje pripravljajo na trgatev, je za STA pojasnila županja Darja Vudler Berlak.

Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Petkovo neurje z močnim vetrom in točo je povzročilo precej škode v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Med drugim je razkrilo nekaj streh in podiralo drevesa. Predvsem veliko škode je povzročilo na kmetijskih pridelkih in to ravno v času, ko se kmetje pripravljajo na trgatev.

Škoda je bila največja v naselju Drbetinci. V delu naselja so bile uničene praktično vse poljščine, od vinogradov, koruze do buč, je pojasnila županja, ki je že govorila s tamkajšnjimi kmeti in prebivalci.

"To jim povzroča kar ogromno stisko, namreč pripravljali so se na trgatev. Lani so imeli ogromno škode na pridelkih zaradi pozebe, tako da so že bili v pričakovanju, da bo letošnji pridelek dober, pa je spet prišla toča in jim je vse uničila," je dejala Darja Vudler Berlak.

Večina vinogradnikov bo danes in v nedeljo potrgala, kar je še ostalo. "Zelo visoke temperature in bolezni bodo povzročile to, da bo škoda še večja, tako da morajo čim prej vse potrgati," je pojasnila.

O konkretnih številkah glede nastale škode je po besedah županje trenutno še prezgodaj govoriti. Jasnejša slika se bo pokazala v prihodnjih dneh.

Neurje z močnim vetrom in točo je povzročilo tudi veliko škode na infrastrukturi po občini. Županja se je ob tem zahvalila gasilcem, ki so bili na terenu do poznih večernih ur ter sanirali vse odkrite strehe in podrta drevesa.

Večina nujnih sanacijskih del je bila tako že opravljena, po besedah Vudler Berlak pa zaenkrat tudi ne kaže, da bi se sprožil kakšen nov plaz.

