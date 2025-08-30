Škoda v Svetem Andražu v Slovenskih goricah po toči precejšnja

Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Petkovo neurje z močnim vetrom in točo je povzročilo precej škode v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Med drugim je razkrilo nekaj streh in podiralo drevesa. Predvsem veliko škode je povzročilo na kmetijskih pridelkih in to ravno v času, ko se kmetje pripravljajo na trgatev.

Škoda je bila največja v naselju Drbetinci. V delu naselja so bile uničene praktično vse poljščine, od vinogradov, koruze do buč, je pojasnila županja, ki je že govorila s tamkajšnjimi kmeti in prebivalci.

"To jim povzroča kar ogromno stisko, namreč pripravljali so se na trgatev. Lani so imeli ogromno škode na pridelkih zaradi pozebe, tako da so že bili v pričakovanju, da bo letošnji pridelek dober, pa je spet prišla toča in jim je vse uničila," je dejala Darja Vudler Berlak.