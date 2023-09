'Škoda velika, izplačila zavarovalnic pa nizka: brez pomoči države ne bo šlo'

A zavarovalnica jim je obrnila hrbet, priznava sogovornica. "Čeprav imamo kar visoko zavarovanje, pravijo, da je to naravna nesreča in se čisto drugače tretira," je pojasnila in dodala, da se morajo zanesti na pomoč države.

Zgodilo se je v pičlih 10 minutah. Voda je najprej vdrla v prvi prostor, tam podrla eno od sten in poplavila celotno skladišče, se četrtega avgusta spominja Ivanka Benda iz mengeškega salona klavirjev. "V njem je bilo približno 60 inštrumentov, 40 pianin, 10 klavirjev, nekaj električnih, pa tudi vsa osnovna sredstva, stroji, ki jih uporabljamo, pa trije avtomobili, kombiji," je naštela in pojasnila, da so utrpeli škodo blizu milijona evrov.

In takšnih podjetnikov in obrtnikov je v Mengšu še precej, vseh skupaj okrog 40, pripoveduje župan: "Moramo se zavedati, da tukaj je bilo manjših obrtnikov, ki so imeli v svojih hišah tudi poslovne prostore, potem so obrtniki, ki imajo večje prostore."

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je povedal, da so na vladi govorili o tem, koliko je bilo škode, in da bodo nadaljevali s postopki. "Najprej program na vladi, potem pa čimprej do izplačila. Jaz mislim, da bomo hitro prišli do izplačila teh prvih 10 odstotkov avansa," je povedal.

Do kdaj pa bodo mengeški podjetniki in obrtniki še lahko čakali? "Če bi pomoč prišla čez kakšen mesec, bi bilo to zelo dobrodošlo," pravi Kalušnik. Ob tem pa še en poziv obrtnikov: ne pozabite na ureditev voda, da se kaj takšnega nikoli več ne bo ponovilo.