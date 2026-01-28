Naslovnica
Tujina

Škoda zaradi blokad avtoprevoznikov že večstomilijonska

Beograd/Sarajevo, 28. 01. 2026 14.23 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Avtoprevozniki blokirali grško-makedonsko mejo

Avtoprevozniki iz štirih držav Zahodnega Balkana že tretji dan blokirajo terminale za tovorni promet na mejnih prehodih proti schengenskemu območju zaradi nezadovoljstva ob uvedbi novega sistema nadzora vstopa in izstopa (EES). Finančna škoda zaradi nezmožnosti izvoza po ocenah gospodarstvenikov znaša že več sto milijonov evrov.

Blokade terminalov za tovorni promet na mejnih prehodih izvajajo avtoprevozniki iz Srbije, Bosne in Hercegovine (BiH), Črne gore ter Severne Makedonije, trajale pa bodo predvidoma sedem dni oz. do izpolnitve zahtev.

Predsednik nemško-srbske gospodarske zbornice Filip Simović je za srbsko javno radiotelevizijo RTS dejal, da posredne in neposredne izgube znašajo med 100 in 150 milijoni evrov.

Zunanjetrgovinska zbornica Bosne in Hercegovine (VTKBiH) je danes medtem opozorila, da so podjetja v BiH zaradi blokade doslej prijavila za 16,75 milijona konvertibilnih mark (8,5 milijona evrov) škode.

Avtoprevozniki blokirali grško-makedonsko mejo
Avtoprevozniki blokirali grško-makedonsko mejo
FOTO: Profimedia

V Črni gori zaradi protesta avtoprevoznikov medtem grozi pomanjkanje zalog goriva, ki so zaradi blokade prevoza teh surovin omejene na le še nekaj dni, so po poročanju črnogorskih medijev sporočili s tamkajšnjega ministrstva za energetiko in rudarstvo.

Blokada bo trajala predvidoma sedem dni, pri čemer je Simović za RTS dejal, da bi do konca tedna lahko prišli do začasne rešitve.

Združenja avtoprevoznikov iz omenjenih štirih držav zahtevajo, da se jim omogoči daljše bivanje v EU, saj imajo zaradi uvedbe novega sistema težave tudi z določilom, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v schengenskem prostoru bivajo največ 90 dni v obdobju šestih mesecev.

Kot poudarjajo v združenjih, EU avtoprevoznike obravnava kot nezakonite migrante ali celo kot kriminalce, samo v zadnjih sedmih dneh jih je bilo aretiranih najmanj devet.

Iz Evropske komisije so v začetku tedna sporočili, da pozorno spremljajo razmere in so v stiku s partnerskimi državami na Zahodnem Balkanu. Zagotovili so tudi, da ima to vprašanje polno pozornost komisije in da delo na tem področju že poteka.

tovorni promet blokade

