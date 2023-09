Popoplavne škode na občinski infrastrukturi za več kot milijardo evrov

Vlada se je na seji seznanila z informacijo o izhodiščih za predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi ujme 4. avgusta. Pripravljen je na predhodni oceni škode, ki po prijavi 123 občin znaša dobro milijardo evrov.

icon-expand Cesta Ravne-Dravograd FOTO: Aljoša Kravanja

Na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo informacijo o izhodiščih za predhodni program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov 4. avgusta, ki se nanaša na zagotovitev sredstev predplačila lokalnim skupnostim do višine 40 odstotkov predhodne ocene škode, so zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade. Predlog višine dodelitve sredstev lokalnim skupnostim bo temeljil na predhodni oceni škode, ki se nanaša na objekte v lasti občin ali na objekte v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, ter sredstva, potrebna za izvedbo geotehničnih ukrepov, so pojasnili.

icon-expand Cesta proti Šentjakobu nad Kamniško Bistrico. FOTO: Direkcija za ceste

Do postavljenega roka je ministrstvu prijavo škode podalo 123 občin. Iz prejetih podatkov izhaja, da znaša predhodna ocena škode na objektih v lasti občin ali v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, oz. ocenjena sredstva za izvedbo geotehničnih ukrepov skupaj 1.095.607.471 evrov. Prijavljena predhodna ocena škode je še v postopku preveritve, so pojasnili v sporočilu. Narava je svojo moč pokazala že tudi med 26. julijem in 3. avgustom, ko so škodo povzročala močna neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, poplavljanjem hudournikov in zemeljskimi plazovi. Vlada je odločila, da se 51 občinam povrnejo upravičeni intervencijski stroški v skupni višini 1.498.819,76 evra. Izplačila občinam za povračilo stroškov intervencij bodo iz proračunske rezerve Ministrstvu za obrambo oziroma upravi za zaščito in reševanje je naložila, da na podlagi podanih zahtevkov prizadetih občin izplača povračilo upravičenih intervencijskih stroškov občinam, vendar ne več, kot je ocenjena vrednost. Izplačila bodo šla iz proračunske rezerve. V tej fazi se izplačujejo intervencijski stroški občinam, medtem ko se bo povračilo upravičenih stroškov gasilskih intervencij reševalo ločeno ob pripravi končnega poročila o ukrepanju, so še zapisali v sporočilu po seji vlade.