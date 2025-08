Škodljivi invazivni hrošč, ki se hitro razmnožuje, znova v Ljubljani

Ministrstvo za kmetijstvo opozarja, da je v Ljubljani in Lukovici to poletje ponovno najden japonski hrošč. Škodljivec, ki napada več kot 300 rastlinskih vrst, je bil julija ponovno potrjen na istih lokacijah kot lani. V feromonskih pasteh so ga strokovnjaki zaznali južno od počivališča Barje.