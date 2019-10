Škodljivost elektronskih cigaret spremljajo tudi na Golniku

Kako škodljive so v resnici elektronske cigarete? Potem ko je najprej završalo v ZDA, kjer je zaradi njih zbolelo skoraj 1.300 ljudi in jih 29 tudi umrlo, so se s tem vprašanjem začeli ukvarjati tudi pri nas. Na Golniku redno spremljajo, koliko takih kadilcev je zbolelo pri nas in kaj vpliva na človeško telo, sploh če vemo, da je 70 odstotkov obolelih moških in kar 80 odstotkov med njimi je mlajših od 35 let.