Škodne stopnje, po katerih se bodo razdelili prvi vladni milijoni humanitarne pomoči

Slovenijo so letos poleti najprej z izjemno intenzivnostjo prizadela močna neurja, nato pa so sledile še uničujoče poplave. Vlada je sprejela odločitev o dodelitvi 11,1 milijona evrov humanitarne pomoči za nabavo najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del po neurjih ter za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin po poplavah, humanitarne organizacije in občine pa so nato določile merila za višino škodnih stopenj. Višina sredstev za posameznega prosilca je omejena glede na škodno stopnjo, ki je nastala na njihovih stanovanjskih objektih. Rok za oddajo vlog za prvo humanitarno pomoč je 28. avgust, oddate pa jih lahko na občino ali pristojno humanitarno organizacijo.

Po katastrofalnih poplavah, ki so na začetku avgusta prizadele velik del Slovenije, je sprejela sklep, da prebivalcem na prizadetih območjih nameni 10 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva bosta prejeli humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas, in sicer vsaka po pet milijonov evrov. Še pred tem je vlada 1,1 milijona evrov sklenila nameniti pomoči prizadetim v julijskih neurjih. Predstavniki Rdečega križa Slovenije, Slovenske karitas, občin in Uprave RS za zaščito in reševanje so se dogovorili, da bo omenjenih 11,1 milijona evrov, ki jih je vlada namenila prizadetim v neurjih in poplavah, razdeljenih po enotnih merilih.

Prvi korak za takojšnje lajšanje bremena Objavili so merila za dodeljevanje javnih sredstev prve humanitarne pomoči za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih ter za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin za prizadeto prebivalstvo. "Ta humanitarna pomoč predstavlja prvi korak k takojšnjemu olajšanju bremena, ki ga je prinesla nepričakovana naravna nesreča. Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, z upoštevanjem različnih stopenj škode na njihovih domovih," so pojasnili. Sredstva za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin po poplavah Uničujoče poplave so Slovenijo prizadele na začetku avgusta. 5. avgusta je vlada Rdečemu križu Slovenije in Slovenski karitas dodelila po pet milijonov evrov sredstev, da bi se omogočila učinkovita in hitra oskrba z osnovnimi življenjskimi potrebščinami tistim, ki so bili najbolj prizadeti. Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem z upoštevanjem različnih stopenj škode na njihovih domovih. Skladno s tem bosta sredstva dodeljevali omenjeni organizaciji. Višina pomoči bo odvisna od škode, ki je zaradi poplav nastala na stanovanjskih objektih, v katerih ljudje dejansko živijo:

Stopnja 1: Za trajno uničene hiše ali stanovanja, ki so praktično neobnovljiva in zahtevajo nadomestno bivališče, bo višina pomoči znašala 3000 evrov. Stopnja 2: V primeru poplavljenih stanovanjskih etaž bo višina pomoči znašala 1500 evrov. Stopnja 3: Za poplavljene kletne prostore pa bo višina pomoči znašala 500 evrov.

Prosilci za pomoč morajo izpolniti vlogo za prvo humanitarno pomoč in jo oddati najkasneje do 28. avgusta 2023. Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti na lokalni Rdeči križ ali Karitas ali občino, kjer ste utrpeli škodo.

icon-expand Poplavljena garaža v Mostah pri Komendi FOTO: Luka Kotnik

Vsakemu posameznemu prosilcu bo dodeljen znesek v skladu s prvim nujnim ukrepom za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin. Po odobritvi vloge bo prejemniku izdan sklep s strani ene izmed organizacij, Slovenske karitas ali Rdečega križa Slovenije. Če se bo izkazalo, da višina odobrenih sredstev presega razpoložljiv znesek javnih sredstev iz vladnega sklepa, bodo v okviru transparentnosti in odgovornosti prizadevanja vlade usmerjena k zagotavljanju dodatnih sredstev. V primeru, da bodo namenska javna sredstva na podlagi ocene vlog ostala neporabljena, se bo odobrena višina pomoči sorazmerno povečala za prvo in drugo škodno stopnjo. Sredstva za najnujneša sanacijska dela po neurjih Med 12. julijem in 2. avgustom 2023 so pa državo prizadeli močna neurja, dolgotrajni nalivi, močan veter, toča in hudourniki. Vlada je 3. avgusta sprejela odločitev o dodelitvi sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih, ki so bili v tem obdobju prizadeti.

icon-expand Posledice neurja v Kosezah pri Ilirski Bistrici FOTO: Aljoša Kravanja

S tem je vlada določila posebna sredstva za pomoč, ki jih prejmejo: Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas oba po 500.000 evrov ter 100.000 evrov Evangeličanska humanitarna organizacija (EHO) Podpornic. Višina sredstev za posameznega prosilca je omejena glede na škodno stopnjo, ki je ob neurjih nastala na njihovih stanovanjskih objektih:

Stopnja 1: V primeru popolnoma uničenih stanovanj ali hiš, kjer ste lastnik ali solastnik, je višina sredstev od 8000 do 15.000 evrov. Stopnja 2: Za poškodovane strehe, ostrešja in prizadete stanovanjske prostore (pohištvo, bela tehnika, inštalacije, talne obloge itd.) bo višina sredstev znašala od 2000 do 8000 evrov. Stopnja 3: Za sanacijo zalitih kletnih prostorov, poškodovane infrastrukture (peči, grelci, vodovod, uničena kurjava itd.) ter fasade, oken in vrat je na voljo pomoč v višini od 1000 do 2000 evrov. Stopnja 4: V primeru delno odkritih streh, uničenih zalog hrane ali kurjave ter poškodovanih sten in tal je višina sredstev od 500 do 1000 evrov.